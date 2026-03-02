La novela policiaca Tus dos muertos, del escritor Jorge Alberto Gudiño, pasa a engrosar la lista de historias adaptadas por el cine mexicano.

Gerardo Trejoluna (Sierra Madre y Cada minuto cuenta) interpreta a un policía caído en desgracia que investiga la desaparición del hijo de un diputado, durante lo cual irá descubriendo no solamente cosas turbias, sino de su propia vida.

La novela negra originalmente publicada en 2016 llamó la atención del cineasta Daniel Castro Zimbrón (Tau y Las tinieblas) y la compañía Varios Lobos para convertirla en cinta con un reparto que incluye a Brontis Jodorowsky como el antagónico.

“La estamos terminando, estamos en los ajustes finales, es una buena historia policiaca que nos tomó mucho tiempo por la pandemia, porque se cayeron coproducciones. Finalmente se filmó en 2022 y luego unos retakes (agregados) en 2023”, explica Víctor Leycegui, coproductor de la película.

Se trata de una coproducción con España, país donde también se editó.

Alexis Ayala, Juan Daniel García Treviño (Ya no estás aquí) y Axel Shuarma también actúan.

Víctor Leycegui también produjo No nos moverán. Foto: Clasos

“Es acerca de la corrupción que existe en México y de cómo un policía trata de recuperar su cargo a través de extorsiones. Yo soy un sicario ahí, Gerardo es el policía que me cobra la plaza para poder vender mi droga. Diría que es una película al estilo de Scarface, oscura, con una estética lúgubre”, adelanta Axel Shuarma.

Leycegui, quien estuvo detrás de No nos moverán, filme que buscó contender por el Oscar este año, señala que el autor original no intervino en la hechura final de Tus dos muertos, entendiendo que es otro lenguaje.

“Todo ha sido siempre muy respetuoso. Dijo que ya no era su novela, sino que esto ya era otra obra y tenía que poderse alejar y ya”, comenta.

Se espera que este año inicie su recorrido festivalero en México e internacionalmente.

Tus dos muertos a forma parte del universo literario llevado al cine nacional, en el que se encuentran, entre otras, Mujeres al alba, justo producida por Leycegui, basada en Las mujeres del alba y Las armas del alba, de Carlos Sotomayor; Abolición de la propiedad, original de José Agustín; El alien y yo, de Carlos Velázquez; Los minutos negros, de Martín Solares, y Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta.