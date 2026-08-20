El expolicía Cipriano Zuzunaga “nació” (se dio a conocer) en 2016. Se trata de un excomandante y policía judicial caído en desgracia, siniestro, odioso por la corrupción y el abuso de poder que en su medio impera, pero que al mismo tiempo tiene algo que atrae a la gente, es eso mismo lo que lo ha llevado a protagonizar tres novelas negras y ahora hace lo propio en una cinta.

Tus dos muertos, que fue el inicio de la saga literaria creada por Jorge Alberto Gudiño hace una década, ha sido adaptada a cine, historia en la que el actor Gerardo Trejoluna (Sierra Madre y Cada minuto cuenta) se pone en la piel del personaje.

La cinta que estrena hoy en salas mexicanas pone al expolicía solo, investigando el secuestro del hijo de un famoso diputado.

“Me gusta sacar esa parte oscura de mí”, dice entre risas Trejoluna.

“Pero aunque tiene personalidad malévola y corrupta en el fondo no lo es, sino que está absorbido por el sistema y pues tiene por ahí una ventana de fragilidad", añade el histrión.

Trabajo asegurado

El escritor que acudía ocasionalmente al set dijo que después de ver su interpretación, las siguientes entregas las hará pensando en su cara y en su forma de hablar.

[Publicidad]

“Creo tiene dos entregas más y pues ahora que esté ya en su mente, está padre”, destaca Trejoluna, quien evitó leer la obra original para imprimir su propio sello al personaje.

Tus dos muertos es una cinta que le fue ofrecida a Daniel Castro Zimbrón, director de Tau y Las tinieblas, quien al principio rechazó el proyecto por estar fuera del rango íntimo que había manejado en sus historias.

Ya en el proceso de adaptación se dio cuenta que le estaba gustando integrarse al llamado cine negro, que generalmente aduce a historias de crímenes con personajes cínicos.

[Publicidad]

“En el país que vivimos, no es raro eso”, dice Zimbrón.

“Había hecho otras dos películas que eran íntimas, de mucha soledad, personajes aislados, en el bosque o en el desierto y sus propios mundos mentales. Ahora me permití jugar a otra cosa, a construir desde otro lugar”.

Brontis Jodorowsky (La danza de la realdad), Myriam Bravo (Valentina o la serenidad), Juan Daniel García Treviño (Ya no estoy aquí) y Roberto Sosa (El fantástico mundo de Juan Orol) completan el elenco.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.