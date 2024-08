Tunden en redes a Ricardo Peralta y Adrián Marcelo por burlas sobre el autismo

Un nuevo video que circula en las redes sociales ha vuelto a poner a Adrián Marcelo y Ricardo Peralta en el medio de las críticas, y es que aparecen haciendo comentarios irónicos sobre las personas que se encuentran dentro del espectro autista.

Desde su ingreso al programa, Marcelo ha sido señalado por invalidar los problemas de salud mental, esto a pesar de que él mismo ha presumido que tiene una licenciatura en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En varias ocasiones, el youtuber aseguró que Gala Montes usaba su diagnóstico de depresión y ansiedad como una manera para victimizarse, además ha tratado de llevarla al límite a pesar de que esto podría ser devastador para su salud.

Ahora, el influencer se ha vuelto a convertir en tendencia por los "consejos" que dio a la audiencia para tratar a las personas con TEA (trastorno del espectro autista), que más que informar, aseguraron los usuarios, trivializan esta condición.

En el clip se puede ver a Peralta y a Marcelo simulando una cápsula informativa de cualquier programa de televisión. "Esta es la sección de tips para tratar a su niño autista", inició Adrián; para que, inmediatamente después Ricardo agregara: "¿Cómo es vivir con un hijo autista? Cuéntanos Adrián Marcelo".

Aunque el influencer da una primera respuesta acertada, al sugerir que lo primero que debe hacerse es buscar un "diagnóstico correcto", segundos después comienza a burlarse: "recuerde, entre más desviada tenga su mirada, más alejado está", dijo.





Adrián Marcelo y Ricardo Peralta burlándose del autismo… Neta? 🤡 Demostrando cada día más las 💩 de personas que son 🤢 Y no que Ricardo había cambiado? JAJA 🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX #LCDFMX2 pic.twitter.com/MYX3X9QCac — David Arellano (@DavidHernare) August 23, 2024





Pero no se quedó ahí, también aseguró que las personas con TDA son "unos genios en las matemáticas y pueden pasar el Súper Mario World en sólo un segundo.”

Si bien, para muchos estas palabras quizás no sean tomadas a manera de burla, sí son un mito.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y se convirtieron en una lluvia de comentarios negativos para ambos creadores de contenidos:

"El rey de la comedia propagando desinformación sobre las personas autistas", "utiliza sus conocimientos de psicología para denigrar a quienes padecen una condición y eso no es ético", "deseo q tus hijos sean sanos y tus conocimientos de psicología los uses para algo positivo y no burla", "eso no es comedia", "el autismo no se elige, en cambio ser unos 'adultos' y unos completos ignorantes sí", "de todo lo que he visto, esto de las cosas más nefastas", "Ricardo cada vez me decepciona más", "Pero no fuera un colchón por que ahí si se vuelven locos y estarían indignados", son sólo algunos de los que se pueden leer.

Recordemos que los comentarios de Peralta le han traído fuertes problemas, hace unos días llamó a Arath de la Torre homofóbico y desde entonces sus seguidores en las redes han comenzado a bajar.

