Adrián Marcelo se burla de Nicola Porcella: "sin Wendy no habría llegado al segundo lugar"

El nombre de Nicola Porcella se convirtió en tendencia en las redes sociales, esto luego de las fuertes burlas que recibió por parte de Adrián Marcelo, uno de los integrantes más polémicos de "La casa de los famosos".

Recordemos que antes de que existieran los cuartos Mar y Tierra, el grupo que reinó en el famoso reality de Televisa fue el llamado "Team Infierno"; incluso, los cinco finalistas de la primera temporada fueron sus integrantes: Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Nicola Porcella y Wendy Guevara.

Durante las primeras semanas de esta segunda entrega, Marcelo intentó recrear la misma dinámica que el Infierno; es decir, dividió a la casa por cuartos y hasta designó algunos roles a sus compañeros; sin embargo, esta tarde sorprendió a todos las fans cuando, durante un momento de descanso, se mofó de algunos exhabitantes; incluyendo a aquellos en los que basaba su juego.

“¡Hola amigos!, soy Jorge Losa y gané todas las pruebas de líder, salí en séptimo”. “¡Hola amigos!, soy Paul Stanley y no sabía que esto iba a ser tan difícil”. “Soy Emilio Marcos y no supe cómo quedé en quinto lugar”, dijo.

Lee también Entre lágrimas, Mariana Echeverría se defiende en "Hoy": "entré en una situación pésima en mi vida"

Pero el momento más polémico fue cuando se refirió a Porcella, y es que, "entre bromas", dejó entrever que el peruano se colgó de la influencer trans para poder avanzar en el reality: “Soy Nicola Porcella y sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar", expresó ante las risas de Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín.

No conforme con ello, Marcelo también se refirió al reciente papel que Porcella desempeña en el matutino "Hoy, como reemplazo de Arath de la Torre; puesto que según el youtuber, también se lo debe a Guevara: "si Wendy no se hubiera enamorado de mí yo no estaría en 'Hoy', ahorita”, agregó.

Como era de esperarse, la reacción de los usuarios no tardó en aparecer y, de inmediato, le llovieron fuertes críticas en las que le pedían que, por favor, ya superara lo hecho en la edición pasada: "Hola amigos, seguimos sin poder crear nada sin usar la temporada pasada", "Nicola ganó por ser transparente y no menosprecia a nadie", "Nicola salió siendo el hombre más amado de México, el otro saldrá como el más odiado", "Viven obsesionados con la temporada anterior", "Adrián Marcelo ya quisiera un poquito del carisma y empatía que tienes", "Cuando salga ya lo veremos pidiendo perdón", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Nicola responde burlas de Adrián Marcelo

Pero la polémica no terminó allí; las burlas del influencer llegaron hasta los ojos y oídos de Nicola, quien, a través de sus redes sociales, decidió mandarle un mensaje.

Aunque breve, el conductor reveló que, aunque ahora lo haga de menos, Adrián Marcelo llegó a ofrecerle dinero para participara en su canal de YouTube: "Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast. Te espero afuera con el mucho amor que e tiene la gente", escribió.

Porcella también aprovechó el momento para hacer una fuerte declaración sobre Agustín Fernández, a quien hasta ahora consideraba su amigo; incluso, compartían el mismo techo: "Una cosa es no querer problemas y otra es la lealtad", agregó.





Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast .

Te espero afuera con el mucho amor que e tiene la gente 💚 https://t.co/P8vJlc3LKd — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) August 21, 2024





Lee también Círculo Diverso, asociación LGBT, exige una disculpa pública a Ricardo Peralta