William Levy está promocionando Montecristo en Nueva York lo que demuestra por qué es uno de los actores latinos más importantes, y también uno de los más guapos. El galán tiene muy buena aceptación en el público femenino.

Pero justamente esta fama de picaflor le ha traído más de un dolor de cabeza en su relación con Elizabeth Gutiérrez con quien ha tenido idas y vueltas, pero se habrían comprometido. Justamente ese fue el motivo por el que muchos detractores reaccionaron luego de que la Herencia Cubana aprovechara la visita del actor y le hiciera un homenaje por sus orígenes cubanos.

Cuando aparecieron las fotos de William Levy en la policía de Nueva York, abreviada NYPD con el homenaje por toda su trayectoria artística y ser uno de los mejores embajadores de la cultura de su país en el mundo, no tardaron en aparecer los comentarios agresivos contra el actor, que elige no responder para no generar más polémica a lo que ya se genera.

“¿Y ese premio es por qué? ¿Al infiel del año?”, “Nadie le puede quitar que ha sido el mejor infiel de todos si lo siguen perdonando”, “El reconocimiento al que más engaña a su mujer”, “El premio por tener más mujeres escondidas”; dijeron algunos internautas sobre William Levy. Cabe recordar que los rumores de infidelidad fueron muy fuertes antes de separarse, pero la relación con la madre de sus hijos estaría en un buen momento.

El reconocimiento a William Levy. Fuente: Instagram @seriestlmundo

Pero no todas fueron pálidas para William Levy porque sus fanáticos salieron en la defensa ante la ola de haters. “Bravo, merecido premio”, “Maravilloso mérito”, “Estamos orgullosos de ti”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores destacando su carrera profesional. “Se lo merece”, “Eres muy grande, de verdad”, se leyeron también en las redes sociales para contrarrestar los comentarios negativos.