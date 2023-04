Niurka, espantada de pasar por una situación como la de Maribel Guardia

Niurka Marcos se dijo espantada cuando fue captada en el aeropuerto de la CDMX y la prensa le preguntó cómo se encontrada, pues la actriz cubana habló inmediatamente de la situación que vive Maribel Guardia, luego de que la actriz perdiera a su único hijo, Julián Figueroa, después de que el joven cantante falleciera la semana pasada, pues la vedette teme que alguno de sus hijos llegara a morir antes que ella, pues aseguró que ninguna madre ni padre quiere ser testigo del fallecimiento de a quienes les dieron la vida.

Ayer, Niruka fue captada en su regreso a la Ciudad de México y un grupo de reporteras y reporteros se acercaron para preguntarle cómo estaba, fue así que la vedette cubana hizo su primer pronunciamiento público con respecto a la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, la cual no sólo lamentó, sino que la hizo ponerse a pensar en lo corta que es la vida, por lo que se atemorizó pues no le gustaría ser ella quien entierre a uno de sus hijos.

"Espantada con la muerte del hijo de Maribel, así se me aflojó todo... es como cuando de verdad, sin causar ninguna risa, comienzas a rezarle a todos los santos y a todas las vírgenes para que no te pase lo mismo", señaló para en canal de YouTube de Berenice Ortiz.

"Me llené de terror, me llené de pavor, me llené de vulnerablildad", confió.

Además, la actriz aseguró que no ha hablado directamente con Maribel, pues sólo le envió un mensaje extendiéndole su más sentido pésame, el cual no esperaba que fuera respondido, pues comprende el momento tan complicado que está atravesando, pues consideró que en esta etapa de duelo, debe tener hecha la cabeza una locura.

Fue así que Marcos confió a la prensa que ha tocado el tema de la muerte con su hija Romina, la que le pide que no siga cumpliendo más años, pues no quiere que un día le falte: "Me dice: ´-Mamá ya no quiero que cumplas más años, congélate ahí´", contó.

Niurka reconoció que así como las madres y los padres no quieren ver a sus hijos morir, los hijos temen vivir la muerte de sus progenitores, y dijo que Romina, Kiko y Emilio son esa clase de hijos, pues confesó que -en realidad- nadie está preparado para enfrentar un fallecimiento, aunque sea un evento que eventualmente llegara para todas las personas.

"No estamos mucho preparados para la partida; para la muerte, nadie queremos prepararnos para eso, por eso yo me la paso decretando -como tengo la lengua muy caliente- que me voy a morir después de los 100, 110, 120 (años), y es por eso, porque no quiero que mis hijos sufran, quiero que sigan divirtiéndose conmigo y con mis mama***, no importa, aunque que me critiquen y aunque me digan ´vulgar´ o ´excesiva´, mis hijos se ca*** de risa de mis mama***", dijo.

De hecho, ayer Niurka celebró el cumpleaños 32 de su primogénito Kiko, con quien salió a cenar y, más tarde ,se reunió con todos sus hijos en casa para partir un pastel y, así, Romina y Emilio festejaran a su hermano mayor.

