“Tron Ares”, la secuela de la recordada película de 2010, no logró convencer a los asistentes a las salas de cine tras su estreno el 9 de octubre, figurando como una decepción en taquilla.

La tercera parte de la saga de “Tron” enfrentó un comienzo flojo en taquilla. Hasta el momento, recaudando apenas 33.5 millones de dólares en Estados Unidos.

Además, la cinta de Disney no logró cautivar al público y, en su estreno mundial, solo acumuló una cifra global de 60 millones de dólares hasta este domingo según Box Office Mojo, con la esperanza de que los resultados mejoren conforme pasen las semanas.

Se esperaba que la película recaudara entre 45 y 50 millones de dólares en su debut en Estados Unidos. La cinta, protagonizada por Jared Leto, había sido retrasada en varias ocasiones debido a la huelga de actores y a diversos cambios en el guion.

Lee también La película animada de Disney que fracasó en cines pero triunfa en streaming

La película original, “Tron: El legado”, durante su paso por los cines a nivel mundial logró acumular más de 400 millones de dólares, superando su presupuesto de 170 millones.

En 2010 la cinta de Disney atrajo al público debido a sus efectos especiales y al soundtrack creado por el dúo de DJ's Daft Punk, quienes trasladaron al público a la red en medio de una era donde las redes sociales comenzaban su auge.

¿De qué trata “Tron Ares”?

La historia principal de la película sigue los eventos de “Tron: El legado” (2010). En un futuro cercano, Sam Flynn (Garrett Hedlund), ahora presidente de ENCOM, ha desaparecido, dejando a las hermanas Kim a cargo de la compañía.

En este contexto se crea una inteligencia artificial llamada Ares, un programa informático avanzado que desafía sus líneas de comando para salvar tanto el mundo virtual como la realidad, amenazadas por una lucha entre corporaciones tecnológicas.

Dónde ver: Cines

Lee también Tras fracaso "Blanca Nieves" llega a Disney+; todos los detalles

La película “Tron Ares” ha sido criticada por el público debido a su guion y a la actuación de Jared Leto, quien no ha tenido éxito en los últimos años con producciones decepcionantes en taquilla como “Morbius” (2022) y “Escuadrón Suicida” (2016).