Danna Paola estaba feliz conviviendo con sus fans en París, tomándose fotos con ellos y firmando autógrafos, y aunque su novio, el también cantante Alex Hoyer parecía acompañarla con toda la disposición, por momentos pareció desesperarse al grado de apurar a Danna a través de jaloneos para que ya no se detuviera en la convivencia con sus fans.

El momento quedó capturado en varios videos que circulan en redes sociales, y que los fans de la cantante de 30 años cuestionan, pues aunque algunos dicen que no hay jaloneos ni malos tratos por parte de Alex, para otros usuarios éstos son claros.

Danna Paola y Alex Hoyer se conocieron en los Latin Grammy de 2018 en Las Vegas, aunque el romance entre ellos inició en 2020 y se destapó en el verano de 2021 cuando fueron captados por paparazzis en Ibiza, España, disfrutando de un viaje en yate.

Pero fue hasta abril 2022 que Alex Hoyer lo confirmó ante los medios, y en julio 2022 asistieron juntos a los Premios MTV MIAW, desde entonces, en redes y en eventos públicos se han dejado ver juntos y han gritado su amor a los cuatro vientos.

Recientemente, usuarios han cuestionado el estatus de la relación, pues ambos han borrado varias fotos en sus redes donde aparecían juntos.

Danna Paola y Alex Hoyer cada vez presumen menos su amor en redes, lo que ha desatado especulaciones.

Lee también: Danna Paola será la próxima coach en La Voz Kids España 2025

Pide a Alex Hoyer que trate bien a Danna Paola

Ante la cuestionada conducta de Alex Hoyer con Danna Paola mientras la cantante convivía con sus fans, y él, quien la llevaba de la mano parece jalonearla en ciertos momentos para que se apure, en las redes del cantante se leen peticiones de los fans de Danna que le piden que la trate bien.

"Alex, se que no verás mi comentario, muchos te conocimos a raíz de tu relación con Danna, y desde ahí te apoyamos y descubrimos que eres un chavo súper talentoso. Y buena persona y que ama a Danna. Es por eso que a raíz de los videos que salen, nos preocupamos por nuestra madre. Espero no tengamos bien el contexto y solo sea un mal entendido. Pero entiende como nos sentimos al respecto, no comparto los comentarios hirientes hacia tu persona, pero espero todo este bien entre ustedes y que ames y le des la protección a nuestra madre Danna. Por que la amamos sin conocerla personalmente y daremos todo por que este bien. Por que somos sus dreamers". "Trata bien a mi madre@danna". "Ya no jales a la niña bb". "Que onda padrino, andan dando red flags".

Lee también: Belinda lanza grito de sororidad: "no tengan miedo, porque somos indómitas"

Aunque ni Danna ni Alex se han pronunciado al respecto, el nombre del cantante ha dado de qué hablar

Alex Hoyer es cantante, compositor, productor y actor, comenzó su carrera subiendo covers a YouTube en 2013 y se hizo conocido tras participar en “La Voz México” en 2014, donde formó parte del equipo de Ricky Martin.

En 2025 lanzó su álbum debut y, junto a Danna Paola, fundó el sello discográfico “One Percent Records”, donde es Chief Music Officer.

Lee también: Danna responde a las críticas por usar ropa interior de la Virgen de Guadalupe: "mi virgencita me respalda"

rad