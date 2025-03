En las últimas semanas, Danna se convirtió en tema de conversación por su reciente colaboración con el rapero Santa Fe Klan, pero no precisamente por la canción en la que ambos participaron; sino por la ropa que usó para promocionar este sencillo.

La cantante, en sus redes sociales, compartió varias fotografías en las que mostraba parte de su ropa interior, misma que incluía una imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que hizo que los usuarios se lanzaran en su contra y hasta la tacharan de ofender a la religión católica.

Ahora, la también actriz hizo frente a los ataques y por primera vez habló de la polémica en la que se vio envuelta.





Esta fue la imagen que ha generado fuertes críticas en contra de la cantante. Foto: Instagram.





Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Danna fue cuestionada por los medios de comunicación que ya la esperaban respecto al tema, y, aunque evitó entrar en confrontaciones, defendió su manera de actuar.

"Yo creo que mi Virgencita me respalda como a todos, yo creo que cada quien tiene una opinión, la respeto mucho y no tengo más comentarios", dijo a las cámaras y micrófonos, entre los que destacaron el canal de YouTube La Cueva De Patty.









Además, la artista reafirmó su postura como una persona de fe, destacando que respeta las creencias de todos y que, desde su perspectiva, cada quien es libre de interpretar la espiritualidad a su manera. "Soy devota de todo aquel que me dé fe y yo creo que la vida misma y cada quien tiene sus creencias", agregó, dejando claro que no se siente en falta ni considera que haya cometido un acto ofensivo.

Sobre las criticas que recibió de figuras como Alex Lora, la intérprete de "Sodio" prefirió no hablar, aunque sí le mandó saludos al rockero: "No sé de qué me hablas, la verdad. No tengo idea, pero le mando muchos besos", finalizó.

Esta no es la primera vez que Danna se ve envuelta en una controversia. Su estilo, su música y sus declraciones le han generado serios problemas entre sus fans, como la vez en la que aseguró que prefería España sobre México,

