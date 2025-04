Para Lele Pons, los resbalones que sufrió durante la fiesta de "revelación de género", no fueron nada de cuidado, debido a que su bebé no se vio afectada por las caídas, no fue sino hasta que leyó todo lo que le dijeron en redes que comprendió la magnitud que tiene compartir públicamente cada aspecto de su vida.

A sus 27 semanas de embarazo, la influencer y su esposo, el cantante Guaynaa, celebraron la revelación de género del bebé que esperan; una niña.

Para conocer si esperaban una niña o un niño, los organizadores pincharon una decena de globos blancos que, en su interior, contenían pintura color rosa, denotando que la pareja recibirá a una bebé.

La pintura produjo que Lele sufriera se resbalase en dos ocasiones, en que su cuerpo impactó contra el suelo; afortunadamente, su vientre no se vio afectado por las caídas.

Tras ser revisada por las enfermeras que la acompañan todo el tiempo, como ella misma explica, quienes se cercioraron que su salud y la de la bebé no estuviera comprometida, se reunió de nuevo con su esposo y todos sus invitados para continuar con la fiesta.

Hecho que fue duramente criticado en redes sociales, en donde usuarios señalaron a la influencer como una madre "irresponsable".

Fueron estas críticas las que, realmente, llevaron al hospital a Pons, como confió a Javier Ceriani en una entrevista.

Lele desmintió que su ingreso al hospital haya tenido que ver con un cuadro de deshidratración, como el comunicador argentino había dicho horas antes, encambio, la joven aclaró que fue el estrés que le produjo todo lo que leyó en sus redes que la hizo pensar que debía ser evaluada.

"Todo bien, todo perfecto, es más emocionalmente... no he estado bien, por muchas razones, es un poquito más difícil calmarse cuando estás embarazada, mucho estrés... fui a chequearme por el estrés, el próximo día porque yo esa noche la pasé increíble, fui a la casa, al próximo día abro las redes, fui a calmarme, estaba muy nerviosa".

Conteniendo sus emociones, la creadora de contenido se dijo muy herida por la impresión que ahora se tiene de ella, pues dijo que leyó algunos comentarios donde sus seguidores afirmaban que, seguramente, había tratado de hacer daño a su bebé a propósito.

"Las cosas que me decían eran muy fuertes y te crees todo, por las neuronas, la gente me estaba diciendo que yo, intencionalmente, quería hacerle daño a mi bebé, yo que siempre quise ser mamá, eso sí no", dijo a punto de llorar. lele p

Y, si bien, reconoce que tuvo que ser más cuidadosa, niega querer afectar a su bebé, pues, entre sus sueños más profundos, siempre se había encontrado el de convertirse en madre.

Todos los efectos colaterales que los señalamientos y las críticas generaron en su estado de ánimo han motivado a Lele a alejarse de las redes, para encontrar la calma nuevamente pero, sobre todo, enfocarse en su hija, quien asegura que siente todo lo que ella atraviesa, por lo que no quiere pasarle todo el estrés que ahora experimenta.

"Lo que yo siento, lo siente el bebé, estoy triste pero no puedo porque lo va a sentir.. estoy tratando de alejarme de las redes sociales".

También confió que, en este momento, cuenta con la compañía y apoyo incondicional tanto de su marido, como de su mamá y papá que, ahora se encuentran a su lado, a propósito que viajaron a visitarlos para la fiesta de revelación de género.

