¡Será niña!, así revelaron el sexo de su primer hijo la cantante y actriz venezolana Lele Pons y su marido, el cantante puertorriqueño Guaynaa, durante una fiesta celebrada este viernes en Miami a la que acudieron decenas de celebridades, quienes presenciaron dos caídas de Lele en plena revelación, caídas que alertaron a sus fans.

El salón, ubicado en el Faena Forum de Miami, estuvo decorado en dos tonos rosa y azul, donde la comida también estuvo pensada para honrar las raíces de la pareja ya que en el lado las mujeres se presentaron delicias puertorriqueñas y en el de hombres sabores venezolanos.

Entre los famosos asistentes se encontraban nombres como Chayanne, tío de Lele, pues el cantante está casado con Marilisa Maronese, quien es hermana de Anna Maronese, la madre de Lele Pons.

Belinda, Sebastián Genta, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Beto de Rawayana, Greeicy, Anitta, Belinda, Natti Natasha, Harry Jowsey, Isabela Grutman, Camila Coelho, Yailín la más viral y Nadia Ferreira, estuvieron presentes en la celebración.

A Belinda, salpicada de pintura, se le escapa una grosería tras "arruinarse" su outfit en la revelación de sexo del bebé de Lele Pons y el puertorriqueño Guaynaa.

El momento de la caída de Lele Pons

La revelación del género del bebé fue un momento mágico ya que Lele y Guaynaa eligieron una creativa y divertida forma de compartir la noticia utilizando potes de pintura.

El tenso momento se dio cuando Pons resbaló y se cayó un par de veces, Guaynaa no se encontraba a su lado y fue criticado en redes por no haber estado al pendiente de ella, aunque por fortuna la pancita embarazada de Lele no se golpeó, sí provocó varias reacciones en redes, quienes criticaron la peligrosa dinámica con pintura y el que Pons utilizara tacones.

"Yo solo pienso si la bebé está bien luego de esa madre caída". "Qué susto esa caída". "Dime que estas bien". "GUAYNA llevala al médico". "Infarto colectivo con la caída de Lele". "Felicidades a cuidar a Lelita que fue de infarto esa caída", se lee entre los comentarios.

Entre risas y música, la ceremonia inicio con unas palabras inspiradoras del reconocido DJ Khaled.

Luego en el instante crucial, cuando Pons y Guaynaa abrieron la lata, la pintura rosa cayó sobre varios de los invitados, incluyendo a Belinda, Beto, Anitta e Isadora Figueroa, llenando el ambiente de aplausos y emociones.

Pons confirmó que su hija llegará este verano y que la madrina de la bebé será la estrella brasileña Anitta, una de sus grandes amigas y aliadas en la música.

Momentos felices se vivieron en la reunión, donde Chayanne puso el ambiente de baile.

La también cantante e influencer, cuyo nombre de pila es Eleonora Pons Maronese, y Guaynaa, cuyo nombre real es Jean Carlos Santiago Pérez, contrajeron matrimonio hace dos años después de más de cuatro años de noviazgo.

Lele Pons se ha destacado en el mundo del entretenimiento digital y la música, con millones de seguidores en Instagram y YouTube, donde es reconocida por su creatividad y humor.

Guaynaa, a su vez, se ha establecido en la escena musical urbana con letras ingeniosas, ritmos pegajosos y su peculiar sentido del humor.