Lele Pons: Así fue el viaje de su transformación física

La influencer Lele Pons ha captado la atención del público no solo por su exitosa carrera en el entretenimiento, sino también por su notable transformación física y evolución en un corto periodo de tiempo. ¿A qué se deben estos cambios? Te contamos.

Hace poco más de un año, la creadora de contenido y participante del programa de talentos “Dancing with the Stars” decidió hacer un cambio radical en su estilo de vida.

Lele, quien suele ser muy abierta con sus seguidores sobre sus procesos personales, ha compartido en su cuenta de Instagram los hábitos alimenticios y la rutina de ejercicios que sigue.

Según reveló, el secreto de su éxito ha sido hacer ejercicio seis veces por semana, seguir un plan de comidas balanceado, realizar masajes anticelulíticos y descansar adecuadamente. Además, enfatiza la importancia de la hidratación, bebiendo tres litros y medio de agua al día.

La creadora de contenido admitió en el pasado que solía tener muy malos hábitos alimenticios, consumiendo grandes cantidades de alimentos poco saludables como sodas, pasta y chocolates.

“Dejé de beber refrescos y comencé a comer más sano. No he comido nada de carne ni he tomado lácteos, especialmente leche”, explicó.

Asimismo, abandonó el queso, lo que le ayudó a bajar hasta cuatro kilos y medio.

Al inicio, comenzó con rutinas de ejercicio cuatro veces por semana, pero luego las aumentó, combinando con yoga y siguiendo su dieta.

Es importante destacar que Lele ha señalado que el camino hacia la mejora de la salud varía según el metabolismo y el tipo de cuerpo de cada persona.