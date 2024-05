El verano está muy cerca. Es momento de revisar cuáles son las piezas que nos hacen falta para lucir los looks de playa más bonitos y cómodos si planeamos un viaje para tomar el sol. En las tendencias de verano 2024 hay opciones para todos los estilos, desde los tonos neutros y los trajes de baño one piece para las más clásicas, hasta el animal print y los bikinis para quienes quieren looks más atrevidos.

La influencer venezolana Lele Pons, quien reúne más de 50 millones de seguidores en Instagram, publicó imágenes en esta red social donde luce varios modelos de trajes de baño. Los diseños son un adelanto de algunas de las tendencias que más se impondrán en la temporada estival, como parte de una colaboración que hizo con la tienda Shein.

Lele Pons y las tendencias más destacadas en trajes de baño

Aunque Lele Pons hizo una selección muy variada, aquí reunimos los diseños que publicó en su red y que consideramos una gran muestra de las tendencias más lindas para el verano.

Flores en 3D: romántico y femenino

Las flores 3D y de gran tamaño siguen conquistando la moda. Se pueden lucir en trajes de baño completos y en bikinis. El detalle de la flor no debe ser exageradamente grande para asegurar la comodidad, pero sí puede tener un tamaño mediano, ¡que se note! Lele compartió dos modelos con esta tendencia, ambos tienen una rosa en el centro de un top bandeau y uno de ellos suma una flor en la braguita. El estampado de rayas luce muy elegante.

Foto: Instagram @lelepons

Animal print: estilo fashionista

Este verano, el animal print se puede ver en prácticamente todo: vestidos, zapatos, pañuelos. También se lleva al mar y a la alberca. El de leopardo es uno de los estampados más atrevidos que hay, además, en sus colores tradicionales es atemporal. Pons lució dos bikinis animal print, pero con dosis de color para avivar los looks de playa: cebra en blanco y azul, y leopardo en verde vibrante.

Foto: Instagram @lelepons

Colores neón, colores neutros

Según la personalidad y el estilo de cada quien, se puede optar tanto por tonos vibrantes como los neón como por los clásicos neutros. Los neutros, como blanco, beige, café y negro dominan las tendencias, siguiendo estéticas como el “lujo silencioso”. Entre los más vivos, el rojo, el amarillo y el naranja son ideales para el verano 2024. Lele lleva y resalta los tonos neón, un guiño a los 80, con un acento menos extravagante.

Foto: Instagram @lelepons

