Tras perder a su bebé arcoíris, Mariana Echeverría reaparece en redes: "el show debe continuar"

El pasado 30 de julio, la conductora de "Me caigo de Risa", Mariana Echeverría, sorprendió a la audiencia al informar la triste noticia del fallecimiento de su bebé. El embarazo, fruto de su relación con Óscar Jiménez, portero del América, tenía apenas 15 días de gestación.

Mediante un comunicado conjunto, los famosos han pedido respeto ante el duro momento que están atravesando, ya que expresaron que habían imaginado una vida recibiendo a su hijo. Además, esta es la segunda ocasión en la que la conductora de TV intenta tener un bebé después del nacimiento de Lucca, su primogénito.

"Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti. Te imaginamos cuidándote y guiándote pero el plan salió otra vez al revés , tú nos cuidas y nos guías", externó entonces.

Asimismo, han tomado esta situación como una prueba en su vida. El matrimonio compartió: "Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible, y ese motivo es LUCCA"

Mariana Echeverría se despide de su bebé arcoíris. Foto: Instagram

Mariana Echeverría reaparece en redes

Tras algunos días de silencio, Echeverría reapareció en redes sociales con un contundente mensaje.

Fue a través de sus historias en Instagram donde la miembro de la Familia disfuncional habló de su proceso y de su estado de salud, incluso reveló que poco a poco está retomando sus actividades laborales.

"Me siento mucho mejor que ayer, día a día irá mejorando la situación. Agradezco a todos los que me apoyaron", expresó.

Por otra parte, compartió que otras madres la contactaron, no solo para mandarle mensajes de aliento, sino también para manifestarle su inconformidad, puesto que aseguraron que Mariana continuó con su trabajo a pesar de estar embarazada.

"Me llegaron mensajes de mamás diciéndome que me subí al escenario inclinado estando embarazada, lo cual es falso. "Me caigo de risa" lo grabamos a inicio de año, pero es otra historia. El show debe continuar, estaré presentándome en la gira", externó.

Cabe mencionar que el elenco del programa realiza shows por toda la república, por lo que partirán este fin de semana a San Luis Potosí.

“A ver si podemos hacer un live el jueves y platicarles un poquito de todo este proceso. Creo que un poco de las risas del público, de su cariño y de sus abrazos, y de los niños me va a caer muy bien. Igual ver a mis hermanos disfuncionales, así que ojalá podamos hacer el en vivo antes de irme”, concluyó.

Mariana y Oscar habían intentado tener otro bebé

El pasado 19 de Febrero, Echeverría compartió en su perfil que su retoño hijo había partido, una situación que estaba siendo muy difícil de sobrellevar.

"Sí lloré. Me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada a intentarlo otra vez, sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento", escribió aquel día.

