El rotundo cambio físico del actor que interpretó a “Joffrey Baratheon” para su nueva serie

La serie “Game of Thrones” es una de las más aclamadas en el mundo y que logró romper todos los récords en cuanto a audiencia. Nacida en 2011 de la mano de la cadena HBO, la serie tuvo 8 temporadas bajo el desarrollo de David Benioff y D. B. Weiss y con un nutrido reparto de actores que tuvieron una gran inyección de fama.

Jack Gleeson. Fuente: Producción El Universal

La serie le dio vida a una de las más grandes historias de drama y fantasía medieval. Los personajes más increíbles protagonizaron una incansable lucha de poder y de conquista en “Game of Thrones” cuya meta final era la de controlar el Trono de Hierro y gobernar los siete reinos del territorio que componían al continente Poniente.

El rotundo cambio físico de “Joffrey Baratheon”

Entre los personajes destacados de la serie “Game of Thrones” aparece el de “Joffrey Baratheon”, uno de los más odiados y a la vez importantes para muchas temporadas. Este personaje fue interpretado en 26 episodios por el actor irlandés Jack Gleeson, lo que le dio un gran empuje a su trayectoria en el mundo de la industria audiovisual.

En la actualidad, Jack Gleeson tiene 31 años y se ve muy distinto a cuando se puso en la piel de “Joffrey Baratheon” en la serie “Game of Thrones”. Quienes lo acompañaron durante la popular producción medieval hoy podrían no reconocerlo debido al gran cambio físico que ha experimentado, y en parte porque ha modificado su look para una serie producida por la BBC.

El ex “Game of Thrones” ahora se encuentra trabajando en la serie “The Famous Five”, a pesar de haber señalado tiempo atrás que se iba a retirar del mundo de la actuación. Con el cabello largo y bigote, Jack Gleeson dista muchísimo de aquel joven personaje “Joffrey Baratheon” que todos conocieron como un gran villano en la serie que ha quedado inmortalizada en la historia.