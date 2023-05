Sophie Turner, de "Game of Thrones", luce irreconocible en su nueva serie

“Game Of Thrones” es sin dudas una de las mejores series del siglo XXI. La misma está basada en la novela "A Song of Ice and Fire" del escritor George R.R Martin.

La serie de HBO contó con el protagonismo de Kit Harington, Emilia Clark, Maisie Williams, Natalie Dormer, entre muchos más. Los fanáticos de “Game Of Thrones” aseguran que uno de los personajes más queridos fue sin dudas el de Lady Sansa, el cual estuvo interpretado por Sophie Turner.

Después del éxito de “Game Of Thrones”, Sophie Turner se casó con Joe Jonas y trabajó en otras series y películas. Ahora la actriz británica se encuentra filmando uno de los proyectos más importantes de su carrera: la serie “Joan”.

Sophie Turner. Fuente: Instagram @sophiet

¿De qué trata la serie “Joan”?

Esta serie cuenta la historia que gira en torno a una ladrona de joyas de los años 80. Estamos hablando de Joan Hannington, también conocida como “La Madrina”.

"Joan es una mujer intransigente, de unos veinte años, que está profundamente marcada. Es una madre dedicada a su hija de seis años, Kelly, pero está atrapada en un matrimonio desastroso con un criminal llamado Gary. Cuando Gary se da a la fuga, Joan aprovecha la oportunidad para crear una nueva vida para ella y su hija. Adoptando nuevas identidades y haciendo nuevos conocidos en el camino, Joan se convierte en una magistral ladrona de joyas. Se embarca en un viaje emocionante y de alto riesgo que desafía todos sus límites, impulsada por su deseo de cuidar a su hija y crear un hogar seguro para ambas. A través de su aguda inteligencia, encanto y talento para la actuación, seguiremos los giros en la vida de Joan, los altibajos, la angustia y la alegría que hacen que esta historia enganche tanto", indica la sinopsis de esta serie.

En la serie protagonizada por Sophie Turner también aparecen Frank Dillane como Boisie, un anticuario de Londres; Kirsty J. Curtis como Nancy, la hermana de Joan; Gershwyn Eustache Jr. y Laura Aikman, entre otros.

Joan Hannington. Fuente: Twitter @showmundialshow

La serie todavía no tiene una fecha de estreno, y no se sabe en qué plataforma podrá verse.