Franco Escamilla enfrenta críticas por sus comentarios sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una división de opiniones en las redes sociales. Algunos celebran su relación, mientras que otros la critican debido a que el cantante inició este nuevo idilio amoroso apenas unas semanas después de hacer pública su separación con la rapera Cazzu, con quien comparte una hija.

Desde que comenzaron los rumores sobre los enamorados hasta su confirmación oficial ayer, ambos nombres se han convertido en tendencia en X, antes Twitter. Esto ha llevado a figuras de la industria del entretenimiento a expresar sus opiniones al respecto.

Franco Escamilla se está sumando a las voces que han abordado el tema de Nodal y Ángela, aunque en realidad su critica fue dirigida a quienes dan importancia a las rupturas amorosas entre famosos.

A través de un mensaje en X, lanzó un dardo a los usuarios curiosos: “Mándale mensaje de buenos días a tu pareja. Dile que es lo mejor que te ha pasado. Explícale cuánto le amas. Abrazos de 10 segundos todos los días. Y si haces eso, no estarás pendiente de qué pareja de famosos se está separando ni leyendo hilos al respecto”.

No obstante, los internautas no tardaron en responder y arremetieron contra el comediante. “Me queda claro que no conoces mucho de la conducta humana”, “Mi novio puede ser cariñoso, pero sigo interesada en los chismes irresistibles”, “Avísame cuándo me pueda reír de este chiste maravilloso”, “El chisme puede más”, escribieron algunos usuarios.

Hasta el momento, Escamilla no ha reaccionado a los comentarios de los internautas.