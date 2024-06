Paola Durante acusa a la serie "¿Quién lo mató?" de mentir: "Esa no es mi historia"

Paola Durante vivió uno de los peores momentos de su vida hace exactamente 25 años, cuando fue vinculada con el homicidio del conductor Paco Stanley, con quien trabajó en el programa "Una tras otra".

Aunque, al final, las autoridades no la encontraron legalmente responsable del crimen y fue puesta en libertad, Durante ha vuelto a estar en el ojo del huracán gracias a la serie "¿Quién lo mató?"; y es que, señala, en la trama existen varias inconsistencias y mentiras que la gente ha comenzado a creer.

"Esa no es mi historia. Me pusieron como bobita y la gente me preguntaba si tenía retraso mental. Ahí me ponen como que quise ser la niña guapa del programa y que mi sueño era ser artista; nunca lo fue, porque fui una chava súper insegura, trabajé para sacar adelante a mi hija que tenía cinco años”, dijo en un encuentro con la prensa.

Lee también Paola Durante boicotea serie "¿Quién lo mató?": revela que Jorge Gil amenazó a Mario Bezares tras muerte de Paco Stanley

Hace algunas semanas, la famosa adelantó que tomaría acciones legales en contra de los creadores de la serie por el uso indebido de su imagen; ahora confirmó que dicha demanda ya está en proceso, sin embargo no quiso entrar en detalles pues este tema lo dejará en manos de sus abogados.

"Pusieron cosas muy fuertes que no pasaron y por eso estamos vamos a proceder. No puedo hablar de qué o cómo, porque ya pasé por juzgados hace 25 años y no quiero saber nada de eso. Ellos (mis abogados) se van a encargar. No es pelear y no es enojarme, es sólo que hace 25 años no alcé la voz y ésta vez sí lo haré porque es mi historia”, agregó.

A pesar del paso del tiempo, haber sido señalada por la muerte del conductor, se convirtió en una marca que ha repercutido en su vida hasta el día de hoy, y es que no solo ha perdido oportunidades importantes de trabajo, sino que no ha podido nacionalizarse como mexicana por tener antecedentes penales.

"Me han cerrado las puertas de todo. En otros países cuando pasa eso (que te encuentran inocente) han pedido una disculpa pública y les han pagado; a mí lo único que han hecho es cerrarme las puertas, pero yo me voy a encargar de abrirlas”.

Durante lamenta que las generaciones más jóvenes hayan conocido su historia a través de un programa que , señaló, no se apega a la realidad, es por ello que, decidida a contar su versión, creó quienes_paola, un canal de Youtube donde habla de lo que sucedió hace tanto tiempo.

"Me ha ido muy bien, la verdad. Por fin puedo hablar y por fin nadie me dice atrás de un micrófono: ‘pendeja’, al contrario, creen en mí. Antes no me valoraba, pero ahora me amo, sí duelen algunos comentarios, pero no pasa nada... ¿me quieren seguir viendo enojada y llorando? Ya pasaron 25 años, ya lo superé, tomé muchas terapias”, finalizó.

Lee también Paola Durante, "El Cholo" y Jorge García Escandón se unen a las demandas contra "¿Quién lo mató?"