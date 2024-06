Elenco de “¡Cachún, Cachún, Ra Ra!” da el último adiós a Lenguardo

El personaje de Lenguardo del programa “Cachún, Cachún, Ra Ra!”, interpretado por el actor Alfredo Alegría, era tan querido por el público que no sólo llegó a tener su propio spin-off; sino que con fue el encargado de presentar al grupo infantil Timbiriche, durante su debut musical.

Esta mañana, el hombre que dio vida al joven con problemas de dicción, falleció a causa de un paro respiratorio, pero parte del elenco de la exitosa serie concedieron unas palabras a EL UNIVERSAL para despedirlo.

Lupita Sandoval, Gerardo González y Pepe Magaña recordaron algunos de los mejores momentos que vivieron junto Alegría, quien, aseguraron, siempre tendrá un lugar muy especial en su corazón.

“Durante el éxito de los Timbiriches (en su etapa infantil), él era su maestro de ceremonias porque a la gente le gustaba mucho. Era muy chistoso, hacía unas cosas que sólo él logró hacerlas bien, en comparación de muchos otros actores. Él no me llamaba Lupita, era el único que me decía Lupiul”, dijo Sandoval, quien interpretó a la simpática Petunia.

Por desgracia y con el paso del tiempo, Lupita se alejó de Alegría, aunque, revela, intentó contactarlo: "Con Alfredo perdí el contacto hace muchísimo tiempo; de hecho, les preguntaba a mis amigos si sabían algo de él y decían que no, que estaba totalmente apartado”, agregó.

Fue compañero de viaje de Pepe Magaña

Por su parte, el actor detrás de el Profesor Villafuerte, Pepe Magaña, reveló que Alegría fue, durante mucho tiempo, su gran compañero de viajes; y es que lo mismo podían visitar Disney que las montañas nevadas.

“Anduvimos con mi hija en Disneylandia, en los parques en Los Ángeles... se me escondía con mi pequeña. Era buen amigo. Hicimos de todo, (éramos muy) traviesos, nos íbamos de fiesta”.

Magaña reveló que su amigo pasó sus últimos días en un hospital, y aunque no ahondó al respecto, sí lo recordó como un gran hombre.

“Trabajé muchos años con él. Era un buen hombre, educado, decente, respetuoso, tenía un buen sentido del humor, de buenas familia...", finalizó

Gerardo González le guarda gran cariño

El actor Gerardo González, intérprete de Porkirio, también recuerdó con cariño a Alfredo Alegría con quien compartió múltiples proyectos.

“Él se retiró, sabíamos poco de su existencia, siempre guardé el buen recuerdo de tantos años juntos, él tenía un sentido de la comedia, en ese entonces todos éramos jóvenes y aprendíamos de él”, dijo.

Destacó su profesionalismo, a pesar de todas las circunstancias y el momento en que surgió la idea de hacer a Lenguardo.

“Alguna vez él salió corriendo y chocó contra una estructura metálica que le hizo un chipote tremendo en la frente y así tuvo que terminar las funciones de ese día. Él venía de la obra ‘La pulga en la oreja’ de Feydeau, que la hizo en el Teatro de los Insurgentes con Héctor Suárez y Julissa, de ahí sacó el personaje de Lenguardo, que se volvió muy importante en la trama”, finalizo.

