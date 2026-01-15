Más Información

“Después de la tormenta viene la calma” es una frase que ha adoptado como propia, luego de que en 2024 fuera vinculado a proceso por presunto abuso sexual; y es que, aunque el caso no se ha resuelto en los tribunales, el artista ha logrado encontrar paz y equilibrio en su vida persona y profesional.

Así lo dio a conocer esta tarde durante una conferencia de prensa como parte de su gira K20, con la que celebrará dos décadas de trayectoria artística.

“Estoy en un lugar maravilloso del cual ustedes han sido parte, porque han sido tanto los que me han apoyado, como los que han estado en esa resistencia, queriéndome mantener siempre solo como el artista”, dijo

Durante la charla, el intérprete de "Tocando Fondo" explicó que aunque cada escenario que pisa es importante, al del Coloso de Reforma le tiene un cariño especial, pues ha sido testigo de muchas facetas en su carrera: desde su etapa con OV7, hasta su consolidación como solista.

“Esto lo he hecho un montón de veces. Aquí también estuve con OV7 cuando íbamos a arrancar la gira, aquí he estado con otros artistas, y cada vez que tengo algo personal que decir, este lugar tiene un significado especial”, agregó.

Por otra parte, Kalimba no puedo evitar los cuestionamientos sobre las reciente polémica que enfrenta el cantante español Julio Iglesias, quien recientemente fu acusado de abuso por algunas de sus excolaboradoras. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de algunos reporteros, el cantante se negó a opinar al respecto.

“Recién me estoy enterando, porque no veo televisión en general y vivo en una burbuja haciendo música. Ahora que me lo dices, no tengo una opinión, porque no soy partícipe ni opinador de las vidas ajenas”, finalizó.

Kalimba se presentará el próximo 12 de febrero en el Auditorio Nacional para celebrar sus primeros 20 años de carrera.

