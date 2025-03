A un año de que Natalie Portman concluyera su divorcio con Benjamin Millepied, debido a una infidelidad por parte del coreógrafo francés, la actriz fue captada en compañía del productor musical Tanguy Destable, con quien paseaba por las calles de París.

Fue en el verano del 2023, cuando la actriz de "El cisne negro" solicitó el divorcio, tras 11 años de matrimonio, y la concepción de sus dos hijos; Aleph y Amalia, tras uan reconciliación fallida con Millepied, quien la engañó con una joven, 21 años menor que él.

Tras su separación, Natalie no había sido vista con ningún hombre, sino hasta ahora, que "Backgird" la captó en compañía de Tanguy, quien la abrazaba y besaba la frente, mientras caminaban durante la noche caía en Francia, ciudad en que la actriz reside actualmente.

Tanguy, conocido en el ámbito artístico como "Tepr", ha trabajado con músicos de renombre como David Guetta, Mylène Farmer y la banda de música electrónica Yelle.

Como Portman, Tanguy tiene dos hijos, que concibió a lo largo de su relación con la actriz Louise Bourgoin, con la que emprenió vida en pareja desde 2013, aunque no queda muy claro cuando se produjo su separación.

Por su parte, el ex de Natalie, no concretó una relación formal con Camille Étienne, la activista climática con la que emprendió un vínculo extramarital, sin embargo, la revista "US Magazine" lo captó con otra mujer durante una cita romántica en octubre del año pasado.

melc