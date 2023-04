Tras 20 años, así luce Mónica Belluci a 20 años de su salida de “Matrix”

Monica Belluci saltó a la fama por ser uno de los personajes más recordados de los de las entregas de The Matrix, la saga que tiene como protagonista a Keanu Reeves. Las cintas fueron puntualmente The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas del 2013 y a su vez, la segunda y tercera de la saga.

Perséfone, el que fuera su personaje, conquistó a los fanáticos de la película. Cabe recordar que The Matrix está situada varios siglos en el futuro, cuando la tierra ha sido totalmente abrazada por una guerra que enfrentó a las máquinas contra los humanos y que destruyó la atmósfera terrestre.

La saga ha tenido cuatro entregas y como decíamos, Monica Belluci estuvo en dos de ellas, siendo una de las franquicias más importantes de Warner Bros. La actriz y modelo se encontró entonces con una fama quizás inesperada. En la saga, su personaje se siente atraído por Neo (Keanu Reeves) aunque ella está casada con el Merovingio (Lambert Wilson).

Han pasado veinte años desde que se lanzó por primera vez la película y por entonces, Monica Bellucci sólo tenía 39 años y venía de haber protagonizado la controvertida y famosa película de drama criminal “Irreversible”. Hoy en día tiene 58 años y en su cuenta oficial de instagram aún se la puede ver activa en el mundo del modelaje. Si bien tiene signos del paso del tiempo, no ha perdido la belleza ni la sensualidad si su famoso cabello oscuro.

Con una versatilidad envidiable, en la red social de la camarita donde tiene más de cinco millones de seguidores, Monica Belluci posa con distintos outfits. Desde estilo vintage hasta atuendos de diva con los que ha sido tapa de importantes revistas. Incluso, no faltan las sesiones de fotos en lencería despertando, como su personaje, todo tipo de fantasias.