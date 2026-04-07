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La actriz se vio involucrada en un accidente vial en California, luego de que un conductor no respetara una señal de alto.

La artista, reconocida por su papel de Alex Monday en "Scary Movie 2", viajaba acompañada por varios menores, entre ellos tres de sus hijos y tres amigos de estos.

Tras el impacto, servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a los involucrados. Ocho personas fueron evaluadas y, como medida preventiva, trasladadas a un hospital, pese a que en su mayoría se observaba en buen estado.

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De acuerdo con medios estadounidenses, el incidente ocurrió en Temecula, California, cuando un conductor presuntamente se pasó un semáforo en rojo y chocó contra el auto en el que viajaba la actriz.

¿Cuál es el estado de salud de Tori Spelling?

Los reportes señalan que Spelling y los menores están fuera de peligro. Las lesiones fueron descritas como leves, entre golpes, moretones y posibles conmociones.

Hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con el accidente y las autoridades continúan con las investigaciones. La actriz tampoco ha emitido declaraciones en sus redes sociales.

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Durante el incidente, Spelling fue vista hablando con un agente, alterada por la adrenalina del momento.

Según información difundida por TMZ, la actriz tuvo una reacción rápida y logró maniobrar el vehículo para reducir el impacto, lo que habría contribuido a que los daños fueran menores en comparación con el otro automóvil.

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