X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Después de meses de rumores y apariciones públicas, habrían decidido separarse, aparentemente porque ya no sentían “chispa”.

Una fuente citada por The Sun aseguró que la pareja se dio cuenta de que su relación funcionaba mejor como amigos:

“Aún disfrutan de la compañía del otro y ambos han actuado de manera muy madura. Pasaron buenos momentos juntos, pero su etapa como romance ha llegado a su fin. Ya no están saliendo”, dijo la fuente.

Hasta el momento, ni la actriz de 37 años ni el actor de 63 han hecho declaraciones sobre la ruptura.

Primer acercamiento público

Cruise y Ana de Armas fueron vinculados por primera vez en febrero, tras una romántica cena en Londres y un paseo en helicóptero pilotado por el actor, con motivo del cumpleaños de ella, lo que desató los rumores de romance. A lo largo de los meses, continuaron siendo vistos en diversas salidas.

En mayo, de Armas declaró a Good Morning America que su cercanía tenía fines principalmente laborales:

“Es muy divertido. Definitivamente estamos trabajando en muchos proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom”, comentó, mostrando entusiasmo por las producciones venideras.

Posteriormente, en julio, las celebridades asistieron a un concierto de Oasis en el estadio Wembley de Londres, donde fueron captados bailando, y Cruise, según reportes, tomó la mano de Ana en un momento.

La evidencia más clara de que su vínculo trascendía la amistad llegó a finales de ese mes, cuando fueron vistos tomados de la mano en Vermont. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos.

Antecedente sentimentales

Cruise ha estado casado con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, mientras que la actriz cubana estuvo casada con el actor español Marc Clotet. Además, de Armas ha tenido relaciones con personalidades como Ben Affleck y, antes de Cruise, Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

