"Habitar el paisaje", exposición para entrar a la mente creativa de Knut Pani

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "El monte de las furias"

Los museos del mundo se solidarizan con el Louvre, entre ellos el Museo Nacional de Antropología

Africa Express clausuró el Festival Internacional Cervantino

Concluye el 53 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato; hubo más de 300 mil asistentes

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

, recordado por su papel de Chandler Bing en la famosa serie “Friends”, cumplirá pronto dos años de fallecido. Por este motivo, se lanzará un nuevo documental que mostrará el lado más oscuro y personal del actor.

El documental, titulado “Matthew Perry: A Hollywood Tragedy”, reconstruirá los últimos días del intérprete y su lucha contra las adicciones, presentando material de archivo y entrevistas inéditas.

El estreno está programado para este 28 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte, y podrá verse a través del canal Universal+ a las 20:30 horas. Posteriormente, estará disponible en la plataforma de streaming del mismo canal.

Entre los materiales inéditos se incluirán nuevas declaraciones y documentos que podrían revelar presunta negligencia médica en torno a su fallecimiento.

¿Quién dirigió el documental y qué actores participan?

El proyecto está dirigido por Robert Palumbo y contará con la participación de figuras como Morgan FairchildJennifer AnistonHank Azaria y Courteney Cox, además de periodistas y detectives que aportarán nuevas perspectivas sobre el caso, entre ellos:

  • Katy Forrester, periodista de The U.S. Sun
  • Greg Kading, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles
  • Deborah Walker, periodista de The Hollywood Reporter

La muerte del actor ha generado numerosas interrogantes sobre su vida fuera de las cámaras y su conocida lucha contra las adicciones a la ketamina, la droga que finalmente le provocó la muerte.

Hasta el momento, Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, y el Dr. Salvador Plasencia se han declarado culpables en relación con el fallecimiento de Matthew Perry. El nuevo documental explorará el papel que ambos habrían tenido en este caso.

murió el 28 de octubre de 2023 a causa de una sobredosis de ketamina. Según su autopsia, los efectos agudos de la droga fueron la principal causa de muerte del actor de “Friends”.

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”. Foto: Tomada de TikTok @alejandradelacruz1 / AFP

Fan le roba beso a Christian Nodal y redes estallan: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) / (Samir Hussein/Pool Photo via AP) / AFP (Photo by Michael loccisano /

“Harry sí, Meghan no”: la firme decisión de Kate Middleton sacude a la familia real

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

