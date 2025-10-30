Esta noche, el Palacio de los Deportes se vestirá de gala, o mejor de dicho de cuero, pues Molotov subirá al escenario para celebrar sus 30 años de trayectoria, y de qué manera, pues la celebración estará marcada por la presencia de Tito Fuentes, ocho meses después de su última vez de subirse al escenario con la banda.

La cita está marcada a las 20:30 horas, aunque antes de que el grupo comience a tocar, Kitai, la banda española, que ha colaborado con Miky Huidobro en su proyecto en solitario, abrirá el show, por lo que se espera que "la Molocha" comience su actuación alrededor de las 21:30 a 22:00 horas.

La noticia que tiene entusiasmados a los fans de la banda es que Tito se unirá a la banda en el Palacio, pese a la pausa que se tomó, desde octubre del año pasado, con fin de enfocarse en su salud mental y física.

Por ello, en redes sociales, sus seguidores no dejan de cuestionarse acerca de a qué hora se abrirán las puertas del recinto y, si bien, en sus página oficial, el Palacio de los Deportes no ha reportado una hora exacta, fuentes extraoficiales afirman que el acceso comenzará alrededor de las 17:00 horas.

Si tu boleto se ubica en la pista, es importante que arribes al Palacio con tiempo de anticipación, pues, dependiendo a la hora en que llegues, la cercanía -o lejanía- en que podrás apreciar el show.

Además, es importante que tengas en cuenta que, cuando comenzó la venta de boletos, el servicio Fast Lane, o también conocido como Skip the Line, que ofrece Ticketmaster, favorece a aquellas personas que pagaron un extra su boleto, con fin de no hacer fila y tener un lugar seguro, y hasta adelante, al llegar al concierto.

El metro más cercano al Palacio de los Deportes es la estación Velódromo, de la línea 9, o conocida también como la línea café; al salir de la estación, guíate por el puente peatonal, sube y desciende en él, un indicio de que vas por buen camino son los puestos ambulantes con mercanía de la banda.

La taquilla, que se encuentra aledaña a la puerta que da acceso al recinto, se encuentra entre la puerta 1 y 7, ubicadas en las calles de Añil y Atletas.

Con respecto a qué objetos sí puedes meter y cuáles no; en el caso de lo que sí puedes llevar contigo son tapones para oídos, binoculares, cámaras no profesionales, baterías externas para celular, gorras y medicamentos con recetas, los cuales serán revisados.

Lo que no se permite ingresar son bebidas y alimentos, mochilas y bolsas de mano de gran tamaño, objetos punzocortantes y armas, ni cámaras profesionales, tampoco equipo de grabación o electrónicos como tablets; paraaguas, rayos láser y aerosoles tampoco.

