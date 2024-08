Tim Burton reúne en México a su “familia extraña” El cineasta estadounidense presentó al elenco de Beetlejuice 2, cuyo primer filme realizó hace 35 años y ahora retoma con Jenna Ortega, Michel Keaton, Justin Theroux y Monica Bellucci

El elenco de Be et l e ju i ce : Jenna Ortega, Michael Keaton, Justin Theroux, Monica Bellucci, Tim Burton y el productor Tommy Harper ofrecieron una conferencia de prensa en el Hotel Four Seasons. Foto: Fernanda Rojas | El Universal