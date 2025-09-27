Más Información

Los Ángeles.— El periodismo, con toda su historia y contradicciones, sigue siendo un escenario irresistible para contar historias.

Alguna vez el oficio habitó en redacciones abarrotadas y seguras de su grandeza; hoy transita por espacios más frágiles donde la profesión sobrevive gracias a la pasión de muchos que aún creen en ella.

Ese contraste fue terreno fértil para Greg Daniels, creador de The Office, quien en The Paper coloca a un editor nostálgico y a su equipo en una redacción que busca sobrevivir entre algoritmos, noticias fantasma, inteligencia artificial y clickbait.

“Siempre he entendido la importancia del periodismo. Creo que quizá no siempre había comprendido lo que implica hacerlo bien; pero siento un gran respeto. Siempre lo he visto con cierto romanticismo”, reconoce Domhnall Gleeson.

El actor de Cuestión de tiempo (2013) interpreta a Ned Sampson, el editor idealista que intenta devolverle vida al ficticio y venido a menos diario Toledo Truth Teller.

Con estreno esta semana en toda Latinoamérica a través de HBO Max, la primera temporada presenta diez episodios en los que Daniels traslada el humor incómodo de The Office al de la prensa local. El elenco lo completan Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Chelsea Frei y Oscar Núñez, quien retoma a su célebre Oscar Martínez, ahora convertido en el contador del periódico.

“En The Office nos concentramos en observar la vida de esta oficina llamada Dunder Mifflin dedicada a la venta de papel y presidida por Steve Carell. Ahora mi instinto me dijo que deberíamos seguir hablando de papel; pero ahora ya como un medio para imprimir un periódico”, detalla Daniels a EL UNIVERSAL.

“Entonces llega el personaje de Ned Sampson (Gleeson), quien cree que puede hacer la diferencia. Es un soñador que cree que puede formar periodistas y a la vez hacer que el diario contribuya a la democracia y cultura de su comunidad”

Con su particular copete pelirrojo, el protagonista busca con humor y un tanto de ingenuidad salir adelante con unaredacción que no está entrenada para el periodismo.

Mare Pritti (Frei) es la única reportera entusiasta al inicio, mientras que Esmeralda Grand (Impacciatore) es la gran antagonista que no desea que Ned triunfe.

“Es asombroso ver la realidad del día a día (en una redacción) y de alguna forma se torna aún más impresionante cuando ves lo que la gente se enfrenta simplemente para seguir adelante. Decir la verdad frente al poder, todo ese tipo de cosas, es increíblemente importante”, añade Gleeson.

¿Qué es periodismo?

Entre los primeros momentos de humor que suceden en The Paper, está cuando un grupo de jóvenes estudiantes llega a la redacción de Toledo Truth Teller y pregunta sobre cómo hacen su trabajo, pero nadie sabe describirlo.

Gleeson recordó cómo en su natal Dublín los periódicos locales reflejaban el corazón de la comunidad, algo que, lamenta el actor de Ex Machina y la última trilogía de Star Wars, se ha ido perdiendo en los jóvenes, pero no en todos...

“En mi investigación para ser Ned, pude ver cómo los más jóvenes entraron en una industria de la que se les dice que está muriendo. Y aun así están entrando. Se están comprometiendo de lleno y están poniendo su vida, sus esperanzas, sus sueños, su futuro financiero en esto porque quieren hacerlo. Eso fue absolutamente increíble”, considera.

“Y luego están las otras personas que han visto el cambio y lo han visto pasar de cinco pisos de un edificio a cuatro, a tres, a dos, a uno, a medio piso; eso es real y aun así siguen eligiendo hacerlo. Y todavía salen a averiguar qué está haciendo el alcalde local”, reflexiona.

En cuanto a cómo lidia con el idealismo de su personaje, Gleeson recordó la enseñanza del guionista y director Richard Curtis, quien le dijo que un personaje debía encapsular su sentir.

Y en The Paper, Ned dice que quiso volverse periodista por el idealismo de Clark Ken: “Todos los demás consideran el nerd y el sueña con salvar el mundo”.

