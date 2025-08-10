Más Información

Los fans de “The Office” pronto podrán disfrutar de “”, el nuevo proyecto basado en la exitosa serie de televisión. Recientemente se reveló su primer tráiler oficial, donde se presentan a sus protagonistas.

Esta nueva producción estará ambientada en el mismo universo que la comedia original; sin embargo, ahora la empresa se situará en Toledo, Ohio, y ahora los personajes trabajarán en un periódico.

¿Qué personaje de la serie original vuelve a “The Paper”?

El primer vistazo oficial de esta serie de falso documental ha revelado detalles importantes. Fue creada por Greg Daniels, creador y productor ejecutivo de “The Office”, junto con Michael Koman, quien ha trabajdo en series como "Eagleheart" (2011)

La historia nos trasladará de Scranton a Ohio, a la redacción del “Toledo Truth Teller”, un periódico local que intentará revivir su legado. En esta nueva oficina trabaja Oscar Martínez, interpretado por Oscar Nuñez, el recordado excontador de Dunder Mifflin.

¿Qué actores aparecerán en el spin-off de “The Office”?

En el elenco veremos a Sabrina Impacciatore como la editora en jefe, mientras que Domhnall Gleeson interpretará a un nuevo empleado lleno de entusiasmo. También participan actores como:

  • Tracy Letts
  • Molly Ephraim
  • Nancy Lenehan
  • Melvin Gregg
  • Chelsea Frei
  • Ramona Young
  • Allan Havey
  • Mo Welch
  • Evan Shafran

Revelan fecha de estreno de “The Paper”

A través del avance compartido en internet, se anunció que la serie “The Paper” llegará el próximo jueves 4 de septiembre a la plataforma de streaming Peacock en Estados Unidos. De momento, no se ha confirmado si llegará oficialmente a México.

Actualmente, los fans pueden disfrutar de ” (versión Estados Unidos) en Netflix y Prime Video, donde están disponibles sus nueve temporadas, cargadas de humor y muchas situaciones hilarantes.

