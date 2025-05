Este viernes, The Killers se presentó en Puebla con un éxito rotundo; miles de fans del estado y otros cientos, de alrededor de la República, se conjuntaron en el Teatro del Pueblo para recibir a los estadounidenses. La concurrencia fue tal que no sólo comparan el suceso con la visita de Queen a la región, en 1981, sino que ya se cree que fue superada.

El anuncio de que, este año, The Killers sería una de las agrupaciones que se presentaría en la Feria de Puebla, a propósito de las celebraciones anuales de la Batalla de Puebla, generó gran expectativa en sus fans mexicanos, quienes acamparon desde la noche anterior, al 9 de mayo, para obtener un lugar privilegiado en el evento; el espectáculo sería gratuito.

La presencia de la banda en el escenario, superó la cantidad de asistentes que recibió, al día anterior, con la presencia de Scorpions, el Teatro del Pueblo; el concierto ya es es descritos, por algunos de los presentes, como uno de los "eventos con más asistencia" en la historia del estado.

Lee también: The Killers gratis en la Feria de Puebla 2025: fecha y todos los detalles

Hasta el momento, las autoridades de Puebla no han dado a conocer las cifras oficiales de asistencia de este año pero, de superar el récord del 2024, se registraría una afluencia mayor al millón de visitantes, como la fue que reportada el año pasado.

(Aunque es preciso aclarar que las cifras del Estado unifican las visitas no sólo de un concierto, sino que todos los ofrecidos del 24 abril hastael 11 de mayo).

El éxito de The Killers en Puebla ha generado que algunas personas lo comparen con la asistencia que Queen logró con su primera y última visita a nuestro país en 1981, la banda, liderada por Freddy Mercury se presentó en Monterrey y Puebla únicamente, ya que, luego de los inconvenientes en el concierto que hubo en este último, el grupo canceló sus otras presentaciones.

En esa ocasión, se estimó que el Estadio Olímpico de Zaragoza, donde se llevó a cabo el recital, reunió alrededor de 100 mil personas que, así como sucedió con The Killers, venían de diferentes partes del país para presenciar el show de la banda inglesa, pese a que, días posteriores había prometido conciertos en Guadalajara y la CDMX.

Lee también: The Killers desata polémica en redes por bajar del escenario a un fan que no sabía tocar la batería

Mismos que no terminaron de concretarse, debido al caos registrado en Puebla; el público se salió de control cuando, Mercury, vestido con pantalones rojos y una playera con la inicial de Superman, salió al escenario con un sombrero de paja, pues a pesar de que lo hizo como un gesto de identificación con el público, los fans lo tomaron como un gesto prejuicioso.

¿La reaccción?, una horda de abucheos y gestos violentos, en los que la audiencia lanzó zapatos al escenario, generando el desconcierto del líder de Queen y el resto de la banda, que se encontraba interpretando uno de sus más exitosos temas; "Another one bites the dust".

Ese sería la última canción que tocarían, tras la reacción del público, y que generó la ya muy recordada grande Mercury: "Thank you for the shoes. Gracias, amigos; you motherfucker".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc