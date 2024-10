La reciente presentación de The Killers en México, durante el festival Pulso GNP, ha dividido opiniones en las redes sociales, pero no porque la banda haya cometido algún error en su interpretación; sino por un fan que causó el enojo del vocalista, Brandon Flowers.

En cierto momento, los músicos se tomaron un momento para invitar a uno de los asistentes a tocar con ellos, dinámica que ya es habitual en sus conciertos; sin embargo, las cosas no resultaron como ellos lo esperaban, pues el afortunado tuvo que abandonar el escenario minutos más tarde.

Todo ocurrió cuando la banda se preparaba pata tocar el tema "For Reasons Unknown", entonces, el sujeto se colocó detrás de la batería y con Flowers ya en el micrófono y la gente gritando a su alrededor, intentó seguir el ritmo, pero no lo logró.

Lee también Carisma, energía y pasión: The Killers lo da todo en el Estadio GNP

Flowers hizo una pausa e intentó decirle al fan lo que tenía que hacer, pero éste no pudo descifrar lo que quería decirle, lo que ocasionó la molestia del público y del cantante: "No creo que está funcionando, lo siento", dijo en inglés.

Pero el sujeto continuó golpeando la batería, ocasionando que, amablemente, el cantante le pidiera volver a su lugar: "Lo siento. Ronnie va a volver a la batería. Está bien, te queremos y agradecemos que seas nuestro fan. No, no, no, está bien", agregó, para después voltearse con la audiencia y disculparse por lo sucedido.

El incidente quedó grabado por las miles de personas que estuvieron presente, y, como era de esperarse, los videos no tardaron en volverse virales en las plataformas, dividiendo opiniones.









Y es que, hay algunos que se lanzaron contra el fan, pues consideraron como una falta de respeto que se haya subido al escenario sin saber tocar la batería; además de que retrasó el evento y, aseguraron, la banda tuvo que omitir del repertoria algunas canciones que ya estaban programadas:

"Por qué hacen eso si saben que no saben", "al rato van a dejar de interactuar así por gente como él", "también él, se pasa por querer tocar y no saber", "que se ponga a practicar primero", las oportunidades solo son una vez en la vida y este señor desaprovechó la suya", "¿para qué suben gente?", "el vato de aferrado", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros, por su parte, destacaron la actitud de Brandon, pues nunca perdió la amabilidad, aunque destacaron que la falla pudo deberse a los nervios por estar junto a su banda favorita: "a lo mejor estaba nervioso, qué mala onda", "se siente raro ver enojado a Brandon", "probablemente se moría de nervios", "lamentable", agregaron.

Lee también Detienen a 6 revendedores en concierto de The Killers; 3 de ellos menores de edad