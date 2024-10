A poco de que culmine el 2024, los conciertos y espectáculos en Ciudad de México no cesan, pues a lo largo del mes de octubre, visitarán la capital artistas de talla internacional como Eric Clapton y The Killers, y qué decir de Maná que, luego de emprender una gira alrededor de Estados Unidos y parte de Europa, regresa a su país para finalizar con sus presentaciones.

Pandora y Flans - 2 y 3 de octubre

Pandora y Flans se han reunido en una gira doble para hacer revivir a sus fans de todos los grandes éxitos que cosecharon desde la década de los ochenta, con su "Inesperado Tour", el cual les ha traído grandes frutos, pues ya lograron sold out en ambas fechas.

El show será a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.

Eric Clapton - 3 de octubre

El guitarrista británico Eric Clapton volverá a México, después de 23 años de su última visita, para presentar su gira con la que consagra más de seis décadas de trayectoria.

La cita es el próximo jueves 3 de octubre, en el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, a las 20:30 horas.

Si quieres vivir la experiencia de ver tocar a uno de los músicos más importantes en la historia del rock, aún puedes adquirir boletos; aún los hay de cuatro diferentes precios: 3 mil 636 pesos, 4 mil 123 pesos, 4 mil 733 pesos y 5 mil 587 pesos.

Festival "We missed ourselves" - 5 de octubre

Se trata de la primera edición de "We missed ourselves", un festival de música que traerá lo mejor de la música emo, a través de ocho emblemáticas bandas; entre ellas, Alesana, Falling in reverse, Escape the fate, Thursday y Blessthefall, por mencionar algunas.

El evento tendrá lugar en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar; dará inicio a las 14:00 horas y finalizará a las 00:00 del 6 de octubre.

Aún hay boletos de precios que van de 2 mil 200, 2 mil 750 pesos y el pase preferente que tiene un costo de 4 mil 400 pesos.

The Killers - 5 y 6 de octubre

The Killers está celebrando 30 años de carrera, desde que lanzaron su álbum debut "Hot Fuss", con su gira "Rebel Diamonds", para lo que ofrecerán dos conciertos, el 5 y 6 de octubre, en el Estadio GNP Seguros.

El concierto comenzará a las 21:00 horas por lo que, lo más probable es que Franz Ferdinand, la banda que abrirá al concierto se presente alrededor de las 20:00 horas.

Si bien, ya no hay boletos para el concierto del día 5, para el 6 aún hay pases de hasta mil 805 pesos y 2 mil 903 pesos.

Charles Ans - 6 de octubre

El rapero mexicano Carlos Miguel Segura, mejor conocido como Charles Ans, se presentará en el Auditorio Nacional el domingo 6 de octubre a las 19:00 horas.

Fue hace sólo unos días que, el intérprete de "Canela" informó que había logrado la venta completa de boletos para su show. Sin embargo, aún puedes hacerte acreedora o acreedor de una entrada, siguiendo las instrucciones que el músico compartió en sus redes sociales; la temática para ganártelos tiene como límite el jueves a las 13:00 horas.

The Hives - 8 de octubre

The Hives, el grupo originario de Suecia, pisará el escenario del Palacio de los Deportes, para lo que la cita es a las 19:00 horas. Los boletos ya están agotados.

Nicki Nicole - 8 de octubre

La cantante argentina visitará nuestro país este 8 de octubre, ofreciendo un concierto en el Auditorio Nacional, en punto de las 20:30 horas. Para ver a la intérprete de 24 años, todavía hay boletos disponibles, prácticamente, para todas las secciones.

Los boletos más económicos cuestan 549 pesos, 719 pesos, 927 pesos, mil 207 pesos, mil 281 pesos, mil 683 pesos, mil 805 pesos, 2 mil 127 pesos, 2 mil 366, 2 mil 437 pesos y 2 mil 915 pesos.

Maná - 10, 11 y 12 de octubre

Maná vuelve a nuestro país, luego de una interminable gira en diferentes partes del mundo, para presentar el "México, Lindo y Querido Tour", mediante el que hacen un recorrido por toda su trayectoria, con grandes éxitos incluidos "Como te deseo", "Mariposa traicionera", por supuesto, "Rayando el sol" y muchos más.

La cita son los días 10, 11 y 12 de octubre, a las 21:00 horas, en el Auditorio Nacional.

Desde que la banda, originaria de Guadalajara, dio a conocer que se presentaría en la CDMX, los boletos se agotaron, motivo por lo que abrieron una nueva fecha, el día 6 de diciembre en el Palacio de los Deportes, para la que todavía hay boletos disponibles.

Fuerza Regida - 12 de octubre

Fuerza Regida, uno de los grupos de regional mexicano, que más fuerza han cobrado en la actualidad, viajará desde su natal EU a México para presentarse en la Monumental Plaza de Toros México, a las 21 horas.

Para este recital todavía hay boletos disponibles, con precios de mil 37 pesos, mil 616 pesos, mil 982 pesos, 2 mil 275 pesos, y 3 mil 233 pesos.

Los Pericos - 13 de octubre

La banda de reggae argentina vuelve a nuestro país, poco después de un año de su última visita, para ofrecer un concierto para conmemorar el aniversario 32° del álbum de "Big Yuyo".

Se presentarán en el Teatro Gran Recinto, en Tlalnepantla, a las 20:00 horas.

Lila Downs - 31 de octubre

La cantante oaxaqueña Lila Downs subirá al escenario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas; hay boletos de 366 pesos, 488 pesos, 732 pesos, 915 pesos, mil 210 pesos y mil 464 pesos.

