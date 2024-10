Eric Clapton, uno de los guitarristas más influyentes y respetados de la historia del rock, está de gira nuevamente y, para alegría de sus fans mexicanos, está de regreso en nuestro país, después de varios años de ausencia. El legendario músico, amigo cercano de George Harrison de The Beatles, ofrecerá un concierto en la CDMX; en el Estadio GNP Seguros.

Después de más de dos décadas desde su primera visita, los fanáticos del rock y blues tendrán la oportunidad de disfrutar nuevamente de uno de los músicos más influyentes de la historia.

Apodado Slowhand desde su tiempo con The Yardbirds y conocido como God durante su etapa con Cream, su legado es tan amplio que ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en tres ocasiones: como miembro de The Yardbirds, de Cream, y por su carrera como solista. Es considerado por muchos críticos como uno de los músicos más influyentes y respetados de todos los tiempos.

A continuación, te compartimos todos los detalles que necesitas para disfrutar al máximo de este esperado concierto, incluyendo la fecha, el setlist probable y cómo llegar al Estadio GNP, anteriormente conocido como Foro Sol.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Eric Clapton en México?

El esperado concierto de Eric Clapton tendrá lugar este 3 de octubre en el Estadio GNP, ubicado en la Ciudad de México. El show dará inicio a las 8:30 PM, así que asegúrate de llegar con tiempo para no perderte ni un solo momento de este maestro de la guitarra.

Existen diversas formas de llegar al Estadio GNP, pero la más práctica es a través del transporte público, en especial el metro de la Ciudad de México. Para ello, deberás tomar la Línea 9 (café) y bajarte en la estación Ciudad Deportiva. Esta te dejará a pocos metros de la puerta 6, por donde podrás acceder fácilmente al recinto.

Si prefieres llegar en auto, el Estadio GNP cuenta con estacionamientos dentro de sus instalaciones, situados en las puertas 7, 8, 9 y 15. También se habilitará el estacionamiento del Palacio de los Deportes, aunque es importante que llegues temprano, ya que los espacios son limitados.

Setlist probable de Eric Clapton en CDMX

Aunque Clapton suele variar su setlist, aquí te dejamos una lista de las canciones que probablemente tocará durante su concierto en México, basada en presentaciones recientes:

Blue Dust

Key to the Highway

I'm Your Hoochie Coochie Man

Badge (Cream)

Prayer of a Child

Back Home

Nobody Knows You When You're Down and Out

Golden Ring

Tears in Heaven

Got to Get Better in a Little While

Old Love

Cross Road Blues

Little Queen of Spades

Close to Home

Cocaine

Before You Accuse Me

El concierto de Eric Clapton en México contará con un invitado: Gary Clark Jr., guitarrista y cantante estadounidense, galardonado con 4 premios Grammy.

Clark Jr., quien dejó una gran impresión en su actuación en el Vive Latino 2022, fue elogiado por la revista Rolling Stone como "el futuro del rock y el blues" a nivel mundial.

Conocido por su versión de "Come Together" de The Beatles para la película Justice League de Zack Snyder, Gary Clark Jr. ganó notoriedad tanto por su virtuosismo como por su estilo moderno. Su álbum This Land recibió el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, destacando temas como "Dirty Dishes Blues" y "Pearl Cadillac", que fueron aclamados por la crítica.

