está cerrando el año rindiendo homenaje a sus telenovelas más emblemáticas.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video realizado con inteligencia artificial en el que la vemos recorriendo un set y, al ritmo de “Forever Young” de Alphaville, abrazando a sus “niñas preciosas”, como llama a cada etapa de su carrera artística en la televisión.

“Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo a generaciones enteras, sin fronteras y sin idiomas”, escribió la cantante sobre la trascendencia de sus personajes. “Gracias a ellas, que siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir”, añadió.

A lo largo del clip se pueden ver a "María la del Barrio", la telenovela que protagonizó en 1996 junto a Fernando Colunga.

La historia sigue a una joven humilde dedicada a ser recolectora de basura, quien se convierte en sirvienta de una familia rica y conoce al amor de su vida. Esta producción, basada en "Los ricos también lloran", fue realizada por Nesma Medina para Televisa. También aparece Itatí Cantoral, quien se convirtió en un verdadero ícono de la televisión.

No faltan "Marimar", que protagonizó junto a Eduardo Capetillo en 1994 y enfrentó a antagonistas como Chantal Andere y Toño Infante. Marimar es una joven pobre que vive con sus abuelos en San Marin de la Cota; un día, mientras intenta llevarse verduras para comer de la hacienda Santibáñez, es descubierta por Nicandro, el capataz de la hacienda, quien intenta aprovecharse de ella.

Es ahí donde conoce a Sergio Santibáñez, un joven futbolista que la defiende y del que termina enamorándose, aunque Sergio inicialmente planea casarse con ella solo para contrariar a su familia.

El homenaje también incluye a "Rosalinda", que protagonizó junto a Laura Zapata y Angélica María en 1999, bajo la dirección de Beatriz Sheridan, así como a María Mercedes, otro de sus personajes inolvidables que forma parte de esta celebración de su carrera.

El clip, que rápidamente se volvió viral, concluye con un mensaje de Thalía a sus fanáticos: “Mi amada ThalyFamilia por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas también voy yo”.

