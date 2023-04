Thalía disertó en Harvard y recordó a su padre de esta emotiva manera

Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía : “Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar”.



Y bueno, no soy bióloga, pero… pic.twitter.com/WIjRXyA4fT