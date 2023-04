Tras la muerte de su madre, Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no le dio el pésame: "Qué poca abuela"

Victoria Ruffo sigue procesando la muerte de su madre Guadalupe Moreno Herrera, quien falleció el pasado 8 de marzo, a los 89 años, y aclaró que alguien que nunca le dio el pésame ante tal noticia fue su expareja Eugenio Derbez.

En su momento, el comediante había explicado que no le quiso hablar directamente a Ruffo porque tenía una situación complicada con ella, sin embargo, según lo que indicó sí le envió un mensaje a la actriz, por medio de su hijo José Eduardo Derbez para decir cuánto lo sentía.

Pero resulta que las cosas no sucedieron así, de acuerdo con lo que explicó Victoria durante la alfombra roja por las 100 representaciones de la obra de teatro “La Clase”, en la que actúa su hijo.

“No me dijo nada (Eugenio), yo hasta dije: ‘qué poca abuela’, pero bueno, hay un Dios que todo lo ve”, expresó la protagonista de la telenovela “Corona de lágrimas” en entrevista con los medios de comunicación.

Al decirle que el productor y actor había dicho que no quería ser imprudente ante la difícil situación por la que pasaba la familia, Ruffo respondió “pero si siempre ha sido imprudente, todavía hay muchas cosas que limpiar (entre nosotros), después de 30 años”, afirmó entre risas.

Con el buen humor que caracteriza a la artista comentó que le gustaría que la invitaran a participar en una próxima temporada de la serie de telerrealidad “De viaje con los Derbez”.

“Si me invitan yo sí voy de viaje con los Derbez”, dijo, mientras que al preguntarle a qué lugar le gustaría ir de travesía con ellos mencionó “a Dubái, vámonos, en la cuarta, quinta, sexta temporada, en la que quieran yo voy”.

Victoria Ruffo se presentó en la alfombra roja de la obra "La clase", que está celebrando 100 representaciones. Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado

¿Cómo ha vivido el luto en este par de meses?

Ante la pregunta de cómo ha vivido el luto durante este tiempo, la estrella de televisión respondió:

“Unos días bien, otros días mal, pero sí agradeciendo a la vida que mi mamita nos duró mucho tiempo, estuvo con nosotros siempre, muy unida, pues bien, dentro de todo bien”.

Afirmó que su “mamita” está con ella todo el día, diariamente, sin embargo, explicó que no ha tenido un encuentro paranormal, indicó que su hermana Gabriela estaba más cercana a su mamá porque vivían juntas.

“Hasta ahorita no he sentido algo así, me daría mucho gusto tener un encuentro así con mi mamá”.

¿Ha podido hablar con Maribel Guardia?

Luego del fallecimiento de Julián Figueroa, Victoria Ruffo comentó que sí ha tenido comunicación con su amiga Maribel Guardia.

“Le mandé un mensaje diciendo que lo sentía mucho, que la quiero mucho, que la amo, que es una mujer maravillosa como amiga, como trabajadora, como mamá, como todo, la verdad, es de admirar, la amo y la quiero mucho y pues aquí estamos”.

Opinó que a Guardia le va a hacer muy bien regresar a trabajar a “Lagunilla mi barrio” porque considera que mantenerse ocupada en algo que le gusta es una buena catarsis.

“El trabajo es bueno cuando pasan estas cosas porque es una de las formas de salir adelante, de no enclaustrarse en un dolor, el dolor va a seguir toda su vida, pero el trabajo le va a ayudar”.



