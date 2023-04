Tekashi 6ix9ine rompe el silencio tras el brutal ataque que vivió en un gimnasio

El rapero Tekashi 6ix9ine, quien fue atacado brutalmente por tres hombres en un gimnasio al sur de Florida a mediados del mes pasado, habló por primera vez sobre lo sucedido y criticó a sus agresores.

Fue a través de Instagram donde rompió el silencio y recordó que fue golpeado y posteriormente llevado al hospital.

“Durante 2 años he estado caminando sin seguridad. No digo que promueva eso, PERO ahora ves que realmente nunca me escondí de nada”, dijo.

El intérprete de “Yaya” describió como “cobardes” a los tres implicados antes de asegurar que no estaba enojado por la “injusta” situación.

Resulta que el pasado 22, cámaras de seguridad captaron el momento en que los hombres atacaron por la espalda al famoso, tirándolo al suelo. Si bien este no trató de defenderse solo logró cubrirse el rostro y posteriormente estos huyeron del lugar.

Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, se quedó recostado en el suelo y fue hasta que el personal del gimnasio se percató del barullo que provenía del baño del vapor cuando llamaron a la policía, además de a la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del condado de Los Ángeles, quienes lo trasladaron.

El famoso presentó heridas en el rostro, cortadas, hinchazón alrededor de los labios y fuertes lesiones en la mandíbula, la espalda y las costillas.

El rapero TEKASHI 6IX9INE fue atacado brutalmente en un gimnasio, por lo que fue internado de emergencia. Foto: Instagram

Ante esto, Tekashi dijo: “En la calle no hay reglas, así que no puedo decir que estaban mal”.

Añadió que se siente feliz de estar con vida y agradeció a sus seguidores: “Quiero decir que amo a mis fans. Gracias”, externó.

De acuerdo con medios internacionales, cuerpo de seguridad arrestó a Rafael Medina Jr., Octavious Medina y Anthony Maldonado por la emboscada.

Anteriormente, el cantante se había declarado culpable por extorsión y otros cargos en 2019, incluso estuvo en la cárcel, de acuerdo con “TMZ”.

