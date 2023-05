Tecate Emblema 2023: Granizo provoca vacíos parciales en los escenarios del Festival

El festival Tecate Emblema aún no había comenzado cuando se dio a conocer la noticia de que Enrique Iglesias, uno de los artistas más esperados, no participaría en este primer día de actividades. A pesar de ello, el público comenzó a llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez desde las 3:40 pm.

Los conciertos de Michel Maciel y Rayben iniciaron en medio de la lluvia y el granizo, pero las presentaciones continuaron sin interrupción.

Aunque la afluencia ha sido reducida debido al clima y la cancelación de Iglesias, el ambiente del público no decayó. El sol volvió a salir provocando bochorno en los asistentes.

Hubo quienes aparecieron con sus mejores atuendos en el comienzo atropeyado del festival. Con shorts, faldas, playeras, blusas de colores llamativos y sin mangas: para disfrutar del sol que volvió a salir pero en cualquier momento podría volver a irse.

Imágen ilustrativa. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Lee también: La genial miniserie de solo 6 capítulos que está en Netflix ideal para ver este fin de semana

Danna Paola entra en el lugar de Enrique Iglesias

Hace unas horas Ocesa confirmó la participación de la llamada Princesa del Pop, Danna Paola y algunas bandas del 90´s Pop Tour en los escenarios del Tecate, esto, como una forma de compensar lo sucedido con el artista español, quien no vendrá a México por problemas de salud.

“La comunidad artística decidió cerrar las filas en beneficio de los fans de nuestro festival, tras conocerse hace apenas unos momentos la noticia de que Enrique Iglesias fue impedido de participar por su médico”, se leyó en un comunicado en la cuenta oficial del evento.

Foto: Instragram @dannapaola

Lee también: Johnny Depp y Amber Heard rehacen sus vidas tras juicio: él con contrato millonario y ella con nueva imagen

¿Por qué Enrique Iglesias no participará en el Tecate Emblema?

La voz de “Bailando” era el artista principal de esta noche, por lo que algunos seguidores se desilusionaron cuanto hace unas horas posteó en Twitter que debido a síntomas de neumonía no vendría a México.

“Queridos fans, muy a mí pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste, por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarse rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, escribió.

Con información de Jaqueline Tello.

Agradeció a sus seguidores en Twitter Foto:Archivo

Lee también: La película en Netflix de 121 minutos que debes ver mínimo una vez en la vida