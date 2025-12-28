La cantante de pop Taylor Swift y el artista de hard rock Marilyn Manson unirán sus voces en una canción que estrenarán próximamente, a través de plataformas de streaming.

El dueto entre estos artistas de géneros musicales opuestos, ya captó la atención de sus respectivos fans, quienes se mantienen expectantes ante esta colaboración que, según diversos expertos en la música, apunta a ser un éxito.

Desde su primer encuentro en 2019, el músico Brian Hugh Warner, conocido artísticamente como Marilyn Manson, y la estrella Taylor Alison Swift comenzaron conversaciones para crear un tema musical juntos, el cual se postergó por sus complicadas agendas.

Las diferencias entre sus estilos y géneros habrían despertado el interés tanto del intérprete de “The Beautiful People” como de la cantante de “Opalite”, con la intención de crear algo que ambos han definido como “único”.

El nuevo tema de Marilyn Manson y Taylor Swift, del que todavía se desconoce el título, está generando tantas expectativas que sus fans creen que encabezará la lista de los lanzamientos más esperados de 2026, pues promete unir a fanáticos del pop y del rock.

Si te quedaba duda de la veracidad de esta noticia, no estabas lejos de la verdad... feliz Día de los Inocentes, swiftie. Esta noticia es una broma, aunque, probablemente, hay más de un fan deseoso de que pronto esta colaboración se haga realidad.

melc