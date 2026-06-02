La hija de Silvia Pinal exhibió el mega agujero del que fue víctima mientras circulaba en el segundo piso del Periférico, y que le costó una llanta a su auto.

Y no sólo eso, la hizo de reportera al entrevistar a otra familia que, apenas unos minutos después, también cayó justo en los “…che baches”.

“¿A quién le reclamo?”, cuestionó molesta, mientras le marcaba al seguro para que acudiera a reparar la llanta: “¿Qué se puede hacer cuando vienes por el segundo piso y de repente caes en un agujero que dejó la llanta inservible? Y una llanta cuesta más de 3 mil pesos”.

La actriz fue víctima de los baches de la CDMX. Foto: Instagram.

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Experimento de Netflix alcanza 5 millones de views

En la guerra por views, Netflix ha entrado en otra etapa: la producción de microseries en formato horizontal.

Se trata de lo que la propia plataforma consideran “un experimento” con “Entre padre e hijo”, una historia en la que todo se desarrolla en cuestión de segundos y que ya alcanzó 5 millones de vistas.

La serie es protagonizada por Pamela Almanza, Erick Elías y Graco Sendel (hijo de Sergio Sendel).

La serie está protagonizada por Erick Elías y Greco Sendel. Foto: Netflix.





Yuri se va directo contra "cristianitos religiositos"

Durante un video que Yuri grabó en un hotel, previo a una presentación, la cantante no dejó de hacer una crítica a cierto grupo de su comunidad cristiana que suele señalarla constantemente por su actividad profesional.

Y es que, en la grabación, la jarocha aparece con el pecho cubierto por una toalla y aclaró que salió así porque no tenía bata de baño: "Tengo una toalla para aquellos juzgones cristianos que nada más miran lo que hacen los demás, pero no se quitan la viga del ojo, eso va directo para algunos cristianitos religiositos que ya me tienen hasta la coronilla".

"La güera" prosiguió con su arreglo, compartiendo tips de maquillaje y terminó diciendo que a ella le gusta hacer las cosas con excelencia y dijo respeta a quienes no tengan a Dios en su corazón.

Yuri no se deja ni de su comunidad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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