Sylvia Pasquel: Fotos revelarían su hospitalización y el por qué de su ausencia en la boda de Michelle Salas

La actriz Sylvia Pasquel, abuela de Michelle Salas, anticipó su llegada a Europa previo a la boda de la modelo, celebrada el pasado fin de semana en La Toscana Italiana. Esta decisión quedó evidente cuando compartió en sus redes sociales fotografías de su viaje por distintos lugares turísticos en Atenas, Rodas y Estambul.

Sin embargo, a pesar de estar preparada para asistir al exclusivo evento donde Salas y el empresario Danilo Díaz unirían sus vidas, la famosa no se presentó en el día del festejo, que tuvo lugar el sábado 14.

Humberto Zurita comparte foto de la boda de Michelle Salas. Imagen tomada por Vogue.

¿Qué le pasó a Pasquel?

Su ausencia en el día más importante de su nieta desató fuertes rumores de que había tenido un accidente en uno de los lugares que visitó, lo que la llevó a ser hospitalizada.

Fue hasta hoy, 17 de octubre, que el programa "El Gordo y la Flaca" publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que mostraban a la famosa en una cama de hospital.

Según la información, el incidente ocurrió en Turquía, no en Roma, Italia, como se pensaba.

El post del programa decía: "La actriz Sylvia Pasquel sufrió un fuerte accidente durante su visita a Turquía días antes de la boda de su nieta Michelle Salas, por eso no asistió al enlace matrimonial. Le deseamos pronta recuperación."

En las imágenes compartidas se ve a Pasquel conectada a un respirador y acostada en una cama con el nombre del hospital en otro idioma visible en la almohada. También se aprecian moretones en sus brazos, que aparentemente fueron causados por el incidente.

Hasta el momento, no se conocen los detalles del suceso, y ni la famosa ni ningún miembro de la familia Pinal ha realizado declaraciones al respecto.

Asimismo, una "amiga de Pasquel" contó a la presentadora de radio, Maxine Woodside, el estado actual de la actriz: "Me dijo que estaba bien y que luego me contaba. Me dijo: ´Estoy llegando a Madrid y estoy cansada´, va a estar unos días ahí", relató.

La ausencia de Alejandra Guzmán y la entrada triunfal de Luis Miguel

Por otro lado, Alejandra Guzmán no fue parte de la celebración de la boda, ya que aclaró a los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México el lunes que no había recibido una invitación. Además, otra figura que había generado especulación sobre su presencia, Luis Miguel, no dio indicios de asistir hasta que llegó en helicóptero en la fecha especial.