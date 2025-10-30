Sin dejar espacio a la imaginación, Sydney Sweeney posó con un look atrevido en la alfombra roja del Power of Women de Variety, al estilo de la esposa de Kanye West, Bianca Censori.

La actriz captó todas las miradas con un vestido plateado completamente transparente y brillante durante la noche del miércoles. El atuendo, de largo hasta el suelo y diseñado por Christian Cowan, resaltaba sus curvas y combinaba con un maquillaje natural.

Sweeney completó el look con aretes diamantados, tacones plateados de Jimmy Choo y un bob rubio.

Tras la pasarela, la estrella de “Euphoria” habló sobre sentirse subestimada en la industria y sobre la experiencia de ser definida por otros antes de poder definirse a sí misma:

“Sé lo que se siente tener que demostrar que mereces estar aquí, ser vista y ser tomada en serio”. Instó a las jóvenes a no “reducirse a sí mismas” y a creer en su poder.

El discurso fue compartido en Instagram y dedicado a la boxeadora Christy Martin, a quien interpreta en la biopic "Christy", así como a “las mujeres que nos inspiran de maneras grandes y pequeñas”.

El look transparente divide las opiniones

El atuendo de Sweeney generó opiniones divididas. Mientras algunos elogiaron su “seguridad” y belleza, otros consideraron el look “innecesario” y criticaron su persona:

“Hizo el comercial de American Eagle, no nos sorprendamos”, “¿Esto es legal?”, “Está un poco sobrevalorada”, “Ella no necesita sexualizarse tanto”, “Estoy cansada de que la industria y la gente me sexualice”. También ella:”, se leyó en TikTok.

Durante el verano pasado, Sweeney también se volvió blanco de opiniones cuando protagonizó un anuncio de American Eagle: “La elección de la marca de asociar a Sweeney, de cabello rubio y ojos azules, con el lema “Tiene buenos jeans” (un juego de palabras que también hace referencia a los genes) generó gran controversia en las redes.

