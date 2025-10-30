Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

La actriz captó todas las miradas con un vestido plateado completamente transparente y brillante durante la noche del miércoles. El atuendo, de largo hasta el suelo y diseñado por Christian Cowan, resaltaba sus curvas y combinaba con un maquillaje natural.

Sweeney completó el look con aretes diamantados, tacones plateados de Jimmy Choo y un bob rubio.

Tras la pasarela, la estrella de “Euphoria” habló sobre sentirse subestimada en la industria y sobre la experiencia de ser definida por otros antes de poder definirse a sí misma:

“Sé lo que se siente tener que demostrar que mereces estar aquí, ser vista y ser tomada en serio”. Instó a las jóvenes a no “reducirse a sí mismas” y a creer en su poder.

El discurso fue compartido en Instagram y dedicado a la boxeadora Christy Martin, a quien interpreta en la biopic "Christy", así como a “las mujeres que nos inspiran de maneras grandes y pequeñas”.

El look transparente divide las opiniones

El atuendo de Sweeney generó opiniones divididas. Mientras algunos elogiaron su “seguridad” y belleza, otros consideraron el look “innecesario” y criticaron su persona:

“Hizo el comercial de American Eagle, no nos sorprendamos”, “¿Esto es legal?”, “Está un poco sobrevalorada”, “Ella no necesita sexualizarse tanto”, “Estoy cansada de que la industria y la gente me sexualice”. También ella:”, se leyó en TikTok.

Durante el verano pasado, Sweeney también se volvió blanco de opiniones cuando protagonizó un anuncio de American Eagle: “La elección de la marca de asociar a Sweeney, de cabello rubio y ojos azules, con el lema “Tiene buenos jeans” (un juego de palabras que también hace referencia a los genes) generó gran controversia en las redes.

