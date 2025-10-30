Más Información

En octubre, el Museo de Oakland también sufrió un robo; perdió más de mil objetos históricos

Este 30 de octubre, Rosy Arango engalana Bellas Artes con un homenaje a la canción mexicana

Taibo II nos ofendió; debe disculparse: senadora Martha Lucía Mícher Camarena

San Miguel Met Opera Trust da alas a voces mexicanas

Las fotos del "ilusionista" Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

A pocos días de la muerte de su exesposa , el actor hizo una nueva aparición pública y compartió detalles sobre su estado actual-

Bonet, reconocida por su actuación en "Hasta el viento tiene miedo", falleció el domingo 26 de octubre, según informó la(ANDA). Posteriormente, Mauricio Bonet, hijo de Ferrara y Bonet, compartió en entrevista con Televisa que la actriz perdió la vida a causa de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Mauricio también reveló que su padre sí acudió a despedir a su madre, a pesar de sentirse cansado.

¿Cómo se encuentra Juan Ferrara?

Durante un encuentro con la prensa compartido por De Primera Mano, Ferrara no dio detalles sobre sus emociones tras la pérdida, pero se enfocó en su estado de salud y su carrera.

Aunque hace unos años anunció su retiro del mundo del espectáculo, a sus 81 años la obra de teatro "No te vayas sin decir adiós" lo mantiene ocupado y motivado: “Seguimos trabajando en la gira, ahí seguimos”, comentó al ser cuestionado sobre el proyecto. También destacó que la reacción del público lo anima:

“La gente aplaude muy bien”.

El actor, con 60 años de trayectoria, aseguró sentirse bien de salud, pero reconoció el desgaste de la edad: “Muy bien, muy bien, lo que se ve no se juzga. Fueron 60 años, ya estoy cansado”, añadió.

La relación entre Alicia Bonet y Juan Ferrara

Ferrara y Bonet se conocieron durante el rodaje de "Los Ángeles de Puebla" en la década de los 60. Él interpretaba a un joven que aspiraba a convertirse en estrella, mientras Bonet daba vida a una muchacha poblana sometida a una familia religiosa y estricta.

Su vínculo trascendió la pantalla y, antes del estreno de la película, se casaron. Del matrimonio nacieron Juan Carlos y Mauricio Bonet, quienes siguieron sus pasos en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, el amor no fue eterno. Años después, Bonet compartió que enfrentaron momentos difíciles para alcanzar la felicidad, e incluso surgieron versiones sobre el rechazo de la familia de Ferrara hacia ella. Con el nacimiento de sus hijos, Bonet decidió dedicarse por completo a su crianza, pero el matrimonio tampoco prosperó.

En 1989, Bonet contrajo matrimonio con el actor Claudi Brook, colaborador de Luis Buñuel. De esta unión nacieron Arturo y Gabriel Brook, quien falleció en 2004 a los 29 años tras caer desde un cuarto piso.

Por su parte, Juan Ferrara se casó con la actriz Helena Rojo.

