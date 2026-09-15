Un comercial protagonizado por Sydney Sweeney para una casa de apuestas deportivas provocó una ola de críticas de numerosas atletas, quienes denunciaron la sexualización de las mujeres en el deporte. La actriz, conocida por sus papeles en "Euphoria" y "The Housemaid", aparece en el anuncio de la plataforma Novig, de la que es accionista.

Durante los 58 segundos del comercial, Sweeney posa la mayor parte del tiempo desnuda mientras utiliza distintos accesorios deportivos, entre ellos guantes de boxeo, balones, una raqueta y un palo de golf, como parte de una campaña para promocionar las apuestas deportivas.

El mensaje del anuncio señala que las apuestas de Novig no son “sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte”.

Tras su difusión en redes sociales, el comercial provocó críticas de deportistas de alto nivel, quienes consideraron que la campaña representa una regresión en la manera de mostrar a las mujeres vinculadas con el deporte.

La exnadadora australiana Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica, aseguró estar “furiosa” y cuestionó que la sexualización del cuerpo femenino continúe formando parte de este tipo de campañas.

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“No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad...”, escribió en Instagram.

Titmus también denunció “un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente”.

Foto: Captura de pantalla en X.

La triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial de “repugnante” y cuestionó que una mujer sea presentada de esa manera en un momento en que las deportistas todavía luchan por obtener el mismo reconocimiento y las mismas recompensas económicas que sus compañeros.

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“Ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen”, escribió en sus redes sociales.

La nadadora australiana Brianna Throssell, medallista de oro en el relevo 4x100 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, también reaccionó al comercial. En un video grabado en distintas piscinas de competición, lanzó un mensaje dirigido a Sweeney: “¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!”

La velocista estadounidense y campeona olímpica de 200 metros Gabby Thomas amplificó el mensaje, mientras que la británica Amy Hunt, cuatro veces campeona de Europa, también se pronunció sobre la campaña.

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Sydney Sweeney fue criticada por sexualizar el deporte femenil / Foto: Especiales

Hunt, cuarta en los 200 metros en los Ultimate Championship, declaró el domingo en la zona mixta de Budapest: “¡Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino!”

En 2025, Sydney Sweeney protagonizó una campaña para American Eagle que generó polémica por el eslogan “Sydney Sweeney has great genes”, un juego de palabras entre genes y jeans (pantalones). El anuncio señalaba que los genes determinan características físicas y de personalidad, lo que llevó a usuarios y críticos a acusar a la campaña de promover ideas asociadas con la eugenesia y el supremacismo.

Meses después, Sweeney abordó la controversia en una entrevista con GQ, donde rechazó las acusaciones y negó que la campaña tuviera alguna intención relacionada con esas ideas.

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