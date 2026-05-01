Drama y ciencia ficción son los ejes de Star city, serie de Apple TV explora lo que hay detrás de la competencia que se dio entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.

El objetivo entre ambas potencias: la conquista de la Luna, que en la historia se consigue cuando los rusos ponen allá al primer hombre. La serie, spin-off de For all mankind, devela al mismo tiempo lo que pasa en torno a las vidas de los astronautas, ingenieros y oficiales de inteligencia soviéticos, y los riesgos que todos enfrentan para ganar la carrera espacial.

Star city es protagonizada por Anna Maxwell Martin y Agnes O’Casey también aborda otra parte de la sociedad Marxista leninista que es el centro de toda la historia, el espionaje que se realizaba sin rubores y la paraonia.

La primera de ellas es Lyudmilla Raskova, la jefa del departamento de escucha y transcripción de audios recogidos con miles de micrófonos con el fin de encontrar espías, mientras que la segunda es Irina Morozova, la empleada nueva que demuestra habilidad y dedicación en su trabajo.

Ficción y realidad similares

Las actrices coinciden en que sus personajes las llevaron a darse cuenta de lo similar que es a la actualidad, solo sin un gobierno macabro detrás; hoy todos aceptan poner su vida y pensamientos a la vista de todos a través de las redes.

“Hay paralelismos, no somos tan diferentes a eso, vivimos en una sociedad en la que somos escuchados y vistos constantemente, se posicionó sobre nosotros de una manera casi imperceptible y solo lo aceptamos”, explica Anna Maxwell Martin, quien interpreta a Lyudmilla Raskova.

“Sí, lo hacemos de manera voluntaria, siempre aceptamos las cookies”, bromea Agnes O'Casey, quien interpreta a Irina Morozova, señalando así la poca atención que el grueso de la población da al poder de las aplicaciones en sus dispositivos móviles.

Martin cree que esta realidad reflejada en la serie que se estrenará el próximo 29 de mayo se debe en gran medida a lo rápida que es la vida en las grandes ciudades, lo que provoca que la gente no medite sus acciones.

“En las ciudades todo se descontrola, no es como que sucede y ya, se vuelve algo intrusivo pero aceptado por nuestra cultura, no sé, creo que simplemente aceptas”, dice.

Uno de los puntos fuertes de la producción es su veracidad, al menos así lo percibe Anna, que halaga el trabajo realizado por los creadores y escritores al retratar de manera fiel como era la Unión Soviética, claro, con el cambio evidente de la historia real.

“Creo que lo que los chicos hicieron fue un clavado a la historia, lo que se intentó fue hacer una auténtica representación de cómo eran esos tiempos y bueno, la carrera espacial es muy real, como la Guerra fría que fue una idea muy presente para la URSS y los Estados Unidos”, anota.

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