Spider-Man dejó de creer en sí mismo hace mucho tiempo. Ahora vive cansado, envejecido y atrapado entre los recuerdos de una tragedia que lo obligó a abandonar el traje.

Ahora, en Spider-Noir, la nueva serie de Prime Video, se presenta una versión alterna del personaje que vive en una realidad y continuidad distintas a las que ha marcado Marvel en los últimos años en torno al arácnido y que lleva por nombre Spider-Noir.

En este universo nuestro superhéroe no es un adolescente de nombre Peter Parker, aquí es Ben Reilly (Nicolas Cage), un detective privado que vive con el peso de haberse alejado de su identidad como superhéroe, así sobrevive en una ciudad llena de corrupción, mafia, sombras y violencia.

Lamorne Morrison da vida a Robbie Robertson, un periodista independiente y uno de los aliados más cercanos de Spider-Noir. Foto: Prime Video

La historia se desarrollo en Nueva York de hace más o menos un siglo, en los años 30, con una estética inspirada en el cine negro clásico (film noir), con referencias directas a películas como The Maltese Falcon y The Big Sleep.

Lejos de presentar a un héroe invencible, la serie parte de un Spider-Man agotado, viviendo la etapa de la madurez, en un ángulo distinto al que se tiene acostumbado verlo.

Lamorne Morris, quien interpreta a Robbie Robertson, un periodista independiente, explicó que esta versión del personaje atraviesa una crisis distinta a la que el público ha visto antes.

Karen Rodriguez interpreta a Janet Ruiz, una de las amigas más cercanas de Ben Reilly. Es ella quien suele darle ánimos y hacerlo reír. Foto: Prime Video

“Este Spider-Man es un poco diferente a los que hemos visto. Se enfrenta a este dilema: ya no quiere ser un héroe. Ha salvado millones de vidas y simplemente quiere dejarlo, aunque la ciudad lo necesita”.

Como reportero del Daily Bugle, Robbie realmente entiende el pulso de Nueva York.

“Así que el destino de la ciudad está en manos de Spider y Robbie lo sabe”, explicó el actor a EL UNIVERSAL.

Un Spider-Man entre sombras

La serie no solo cambia el tono del personaje; también transforma por completo el universo visual que lo rodea.

Aquí no hay colores brillantes ni batallas espectaculares al estilo tradicional de Marvel. Spider-Noir apuesta por calles oscuras, clubes nocturnos, detectives alcohólicos, mafiosos y sí, también femme fatales.

El creador de la serie y showrunner, Oren Uziel, explicó que el proyecto nació de su obsesión por Spider-Man y por el cine noir clásico.

“Siempre me ha encantado Spider-Man, pero también siempre me ha gustado el cine negro. Así que cuando me propusieron la idea de hacer una serie independiente de Spider-Man ambientada en el Nueva York de los años 30, con un estilo de cine negro, les rogué que, por favor, me dejaran hacerlo”, dijo el también escritor.

Lejos de hablar de poderes fantásticos, Karen Rodriguez quien interpreta a Janet, secretaria de Ben Reilly y su compañera de investigación, define el heroísmo como un acto cotidiano ligado a la empatía hacia los demás.

“Para mí, un héroe es alguien que sigue su propia brújula moral. No necesitas una capa para ser un héroe, necesitas convicción. Creo que necesitas valentía, coraje y, en el fondo, amor”, expresó la actriz.

Spider-Noir se estrenará el 25 de mayo en MGM+ en Estados Unidos y llegará el 27 de mayo a Prime Video a nivel mundial, disponible tanto en blanco y negro como en color.

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