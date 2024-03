“Soy la reina de la cumbia”: Mariana Seoane

Mariana Seoane asegura que es un honor que se le considere como una representante de la música popular, pues le ha costado trabajo y esfuerzo ganarse el cariño y respeto del público.

“Yo soy popular porque el género que yo canto es 100% popular, que es la cumbia. Llevo 20 años en esta industria musical y me encanta ser parte de esta cultura donde he hecho colaboraciones con los más grandes de este género”, dice en entrevista.

“Además, estoy pasando por un momento muy importante de mi carrera, donde después de dos décadas pasé de ser ‘la niña buena’ a la ‘reina de la cumbia’”, asegura.

Seoane sabe que llevar este mote podría sonar a soberbia, pero reconoce que también están iconos como Margarita “La diosa de la cumbia” y Laura León, y cada una de ellas tiene un lugar irremplazable. Pero señala que ella también merece este título, ya que nunca ha abandonado este género, al contrario, ha buscado innovar con fusiones y colaboraciones.

“Ser la reina es una responsabilidad que me obliga a ofrecer siempre calidad en todo lo que hago, así que tengo que defender mi trono, y lo hago, porque mi trabajo ha sido constante y mi evolución no ha parado, porque ha habido una preparación constante, grandes producciones y como me escucho en el disco así es en vivo; yo no podría estar haciendo la carrera que tengo si no tuviera el talento para avalar todo lo que digo”.

Por ello no dudó en realizar una participación especial en la puesta en escena Lagunilla mi barrio, los días 22, 23 y 24 de marzo, interpretando dos temas de su repertorio, uno de ellos es su nuevo sencillo “Veneno”.

“Qué bonito se siente formar parte de un proyecto tan exitoso porque además tuve el gusto de estar como espectadora y reírme como nunca. Me di cuenta de que en los últimos meses han estado invitando a artistas de diversos géneros, como Maldita Vecindad, El Tri, La Sonora Dinamita, entre otros... y que me llamen, imaginen la emoción que me dio y de inmediato dije que sí”.

Aunque a Mariana le gusta estar en las tablas de un escenario teatral, ha preferido dejar en pausa por un rato esta faceta de actriz por cuestión de agenda, ya que su faceta como cantante la absorbe mucho tiempo, por eso asegura que quiere disfrutar al máximo estos tres días en los que formará parte de Lagunilla mi barrio.