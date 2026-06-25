Hay historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, idilios perfectos en los que el "felices para siempre" se adivina desde el primer encuentro. Otras, en cambio, se construyen a partir del dolor, las pérdidas y las heridas que cargan sus protagonistas; y "Soul mate" es una de ellas.

La miniserie japonesa sigue, durante una década, la relación entre Ryu y Johan, dos hombres marcados por la soledad y por las decisiones que han cambiado el rumbo de sus vidas.

Ryu abandona Japón tratando de dejar atrás la culpa que arrastra tras una confesión que alteró la vida su mejor amigo; mientras que Johan, un boxeador coreano busca un refugio lejos de sus propias heridas.

El encuentro entre ambos ocurre en Berlín, una ciudad ajena para los dos, y donde un accidente termina uniéndolos.

Uno de los mayores aciertos de la producción, dirigida por Shunki Hashizume, es la química entre Hayato Isomura y Ok Taec-yeon, los protagonistas. Sus interpretaciones sostienen una historia que apuesta por las segundas oportunidades. Además, los distintos escenarios (fue grabada en Berlín, Seúl y Tokio) acompañan la evolución de sus personajes

La crítica, sin embargo, ha mostrado puntos de vista encontrados. Mientras algunos espectadores han destacado la sensibilidad con la que aborda la soledad y las segundas oportunidades, otros han cuestionado su ritmo lento, el uso constante de los clichés y el que nunca termina de definirse la relación de los protagonistas.

[Publicidad]

Dónde ver: Netflix