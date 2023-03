Billie Eilish tiene 21 años, mientras que Verónica Castro tiene 70, una es cantante y la otra actriz y aunque aparentemente no tiene nada que ver la una con la otra, los cibernautas piensan que sí, por lo que ambas se volvieron tendencia en redes sociales por el gran parecido físico que tienen.

Billie Eilish tuvo una exitosa presentación en Argentina en el Festival Lollapalooza, donde cautivó a millones de fans, quienes la esperaban con ansias tras la suspensión de su Where Do We Go? World Tour por motivo de la pandemia de Covid-19.

En Lollapalooza, Eilish se presentó en el escenario Flow, donde se consagró como la headliner más joven de la historia del festival en Argentina, y no sólo dio de qué hablar por su aplaudida presentación, sino porque comenzaron a circular fotos en las que la comparaban con la actriz mexicana Verónica Castro, figura icónica de la pantalla chica de los años 90.

La Vero, como también es conocida, se ha mantenido alejada del ojo público desde el año pasado, cuando el youtuber Jorge Carbajal difundió la versión que aseguaraba que la actriz sostuvo conversaciones indebidas con un grupo de fans menores de edad; una joven llamada Tiara, que pertenecía a este grupo de seguidoras con el que Castro se comunicaba con frecuencia, fue quien dijo que la primera actriz acosó sexualmente a sus fans al tocar temas íntimos y de connotación sexual a lo largo de diferentes videollamadas.

Castro negó las acusaciones y anunció un proceso legal contra quien resultara responsable, y dijo que dichos señalamientos le “daban asco” y le parecían “de terror”.

Billie Eilish, la hija "perdida" de Verónica Castro

Los ojos verdes de la cantante Billie Eilish y de la actriz Verónica Castro son un rasgo que comparten y que no ha pasado desapercibido en las redes, así como su oscura cabellera y sus labios carnosos; cibernautas bromearon al decir que la cantante parecía la hija "perdida" de Castro, quien sólo tuvo dos hijos, uno de ellos, el más famoso, llamado Cristian.

Llama la atención el parecido de Billie Eilish con Verónica Castro. Foto: Twitter.









Billie Eilish y Verónica Castro, ¿se parecen?. Foto: Twitter.





La actriz y la cantante también guardan parecido con su rubio look.

Llama la atención el parecido entre ambas famosas. Foto: Clasos/Instagram.









