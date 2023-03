Leticia Calderón dedicó un amoroso mensaje a su hijo Luciano en el Día Mundial del Síndrome de Down, la actriz de 54 años utilizó su cuenta de Instagram para expresar el amor y la admiración que siente por su hijo que recientemente cumplió 19 años.

En entrevista con Aurora Valle hace algunos años, Calderón contó que la llegada de su hijo Luciano ha sido la joya más hermosa que ha tenido en su vida, pues llegó cuando pensó que ya no sería madre.

La actriz contó que cuando su hijo nació tenía ritmo cardíaco bajo, los doctores le dijeron que el pequeño estaba teniendo problemas para adaptarse y que tenían sospechas de que tenía Síndrome de Down.

“¿Qué es eso del Síndrome de Down?”, se preguntó entonces la actriz, reconoció que estaba en la ignorancia total sobre ese tema porque nunca había tenido contacto con alguien que tuviera ese síndrome; en ese primer momento lo que sintió fue culpa.

“En ese momento sentí culpa, porque dije, Juan ya tiene dos hijos hermosísimos, preciosos, sanos, yo soy la culpable, pero ¿por qué?, si nunca me he drogado, fumo poquito, no tomo, qué hice yo mal en la vida para ver perjudicado el producto”, se cuestionó en aquel instante.

“Todas esas tonterías se disiparon cuando Juan me abrazó y me dijo ‘está hermoso nuestro hijo’, entonces fue cuando dije, ‘sabes qué, a la fregada’, me paré, lo fui a ver y hasta ahora”.

Leticia Calderón con su hijo Luciano. Instagram.





Leti, recordó que en aquel momento su esposo Juan Collado hizo de todo para evaluar en dónde podría recibir mejor atención su hijo, ya que aún persistía el problema cardíaco; aunque ella no sabía la gravedad de Luciano, su entonces esposo sí, por lo que bautizaron a su bebé en el hospital.

“En terapia intensiva lo pude tocar”, contó la protagonista de la telenovela “Esmeralda”, y narró que a pesar de la gravedad de su hijo, cuando ella lo fue a ver y le pidió que le echara ganas, él sonrió, por lo que lo interpretó como una señal y decidieron detener la cirugía, darle "chance" a que se recuperara y finalmente la cirugía no fue necesaria.

“Empecé a trabajar con mi hijo desde que tenía tres meses, porque vi respuesta, entonces el guerrero es él”, consideró Calderón, quien después de Luciano tuvo otro hijo llamado Carlo.

Leticia Calderón admira a su hijo Luciano

En el Día Mundial del Síndrome de Down, Leticia Calderón dedicó un mensaje especial a su hijo Luciano, el cual acompañó con una serie de emotivas fotografías.

"Amor. Llegaste a esta tierra para enseñarme que lo verdaderamente importante es sonreír y a vivir sin miedos. Ojalá todas las familias tuvieran un hijo como tú, serían intensamente felices y este mundo sería mejor. Te amo #diadelsindromededown #diadelsindromedelamor", escribió.

En enero, Luciano celebró en familia sus 19 años; la actriz ha compartido con sus seguidores el avance que ha tenido su hijo en ciertas actividades que lo ayudarán a ser un hombre independiente, en Instagram postea cómo la ayuda, por ejemplo, a hacer agua de guayaba, o cómo ya sabe rasurarse solo.





